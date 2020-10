Mühlhäuser Kämpfer überzeugen in Arnsberg

Bei der Meisterschaft der besten Kampfsportler im Jahr 2020, delegierte der SV Eintracht Mühlhausen acht Sportler als Team aus dem Bundesland Thüringen. Der Wettkampf „Best Martial Arts Fighter of the Year 2020 Championships“ wurde von mehreren Kampfsportverbänden unter hohen Hygienestandards durchgeführt.

Beim Leichtkontakt-Kickboxen konnten Leon Zimpel (3. Platz, -45kg -9 Jahre) und Martin Geinez (2. Platz, +55kg -9 Jahre) bei den Neulingen gute Ergebnisse durch ihre kämpferische Leistung erreichen und bestätigten ihre ansteigende Form und die sportliche Entwicklung als Kampfsportler.

Jannik Wallenta kämpft sich ins Finale vor

Svea Göbel blieb etwas hinter den Erwartungen zurück und musste noch dazu durch eine Verletzung im Finalkampf vorzeitig abbrechen. So blieb nur der zweite Platz für die zwölfjährige Mühlhäuserin, der allerdings im Duell mit ihrer zwei Jahre ältere Gegnerin auch mangelender Erfahrung geschuldet war.

Jannik Wallenta (Leichtkontakt, 15-17 Jahre, bis 55kg) konnte sich wie auch in den vergangenen Turnieren bis ins Finale kämpfen. Diesmal fehlten aber am Ende ein paar wenige Punkte auf den Zetteln der Kampfrichter für den Vizemeister-Titel.

Sein Debüt im K1 Vollkontakt gestaltete der erst am Vortag 15 Jahre jung gewordene Emil Geinez (Junioren, 15-17 Jahre -75kg) positiv. Zwar ließ er die Chance verstreichen, als Debütant das Turnier zu gewinnen, aber er musste sich im Finale nur nach Punkten geschlagen geben.

Wichtige Erfahrungen für Justin Redding

Justin Redding, seit kurzem 18 Jahre alt, absolvierte den schon lange geplanten ersten reinen Boxkampf. Er hatte seine Fußtechniken unter Kontrolle, was bei Kickboxern oft kleinere Probleme verursacht. Auch er enttäuschte seine Teamkameraden und die Trainer nicht und holte sich mit einem dritten Platz die verdiente Medaille und wichtige Erfahrungen.

Lange fieberte der erfolgreiche Leichtkontakter der Eintracht, Georgio Weiß, seinem ersten K1-Kampf entgegen, nun war es endlich soweit. Die Vorstellung des 14-Jährigen rang Publikum und Gegner gleichermaßen Respekt ab. Im Halbfinale besiegte er den Turnierfavoriten nach Punkten, und im Finale verlor er knapp mit zwei Trefferpunkten gegen dessen Teamkameraden. Silber also ging nach Mühlhausen.

Eine Schippe drauf legte der Mannschaftskapitän Giordano Weiß im Boxen +90kg bei den Junioren. Weiß hatte wieder einmal die Vorgaben des Trainers hervorragend umgesetzt und ließ dem Gegner im Finale in allen Runden keine Chance. Man bemerkte erneut, wie eng Trainer und Sportler zusammenarbeiten und ständig neue taktische und technische Lösungen für die Kämpfe suchen.

Auch die Kampfrichter gratulieren

Das anspruchsvolle und auf hohem Niveau geführte Duell fand auch nach dem Sieg des Eintracht-Kämpfers Beachtung bei allen Beteiligten. Auch die Kampfrichter gratulierten nach dieser Leistung - durchaus ein Grund, um stolz zu sein.

Die aktuelle Corona-Pandemie-Situation beeinträchtigt nach wie vor das Wettkampfgeschehen bei der Kampfsportabteilung des SV Eintracht Mühlhausen. Ob man noch an einem Turnier oder an einer Gala in diesem Jahr teilnehmen kann, ist ungewiss.

„Einladungen haben wir mehr als genug erhalten. Der Trainingsbetrieb läuft aber im Moment ohne Einschränkungen, da alle gesund sind und sich an die Hygieneregeln halten. Unser Dank gilt den Sportlern, den Veranstaltern, den Eltern, den Sponsoren und den Behörden, die die Meisterschaft möglich gemacht haben“, sagt Abteilungsleiter, Jugendwart und Landestrainer Matthias König.