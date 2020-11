Mühlhäuser Top-Talent peilt die zweite Bundesliga an

Sie ist erst 14 Jahre jung, aber in zweifacher Hinsicht schon jetzt eine überragende Erscheinung. Denise Husung führt Tischtennis-Damen-Oberligist Post SV Mühlhausen als Nummer eins an und misst bereits stolze 1,82 Meter. Die rothaarige Rechtshänderin, die im niedersächsischen Esplingerode nahe Duderstadt wohnt, übertrifft Post SV-Chefcoach Erik Schreyer damit hinsichtlich der Körpergröße um ein gutes Stück.

„Erik muss schon ein wenig nach oben gucken“, sagt Manuela Husung und lacht. Die Mutter der erfolgreichen Tischtennisspielerin, die in ihrer Altersklasse deutschlandweit an neunter Stelle geführt wird, ist zu Recht stolz auf den imposanten sportlichen Werdegang ihrer Tochter.

Mit sechs Jahren angefangen

Die fing mit sechs Jahren in ihrem Heimatort an, wechselte dann als Zehnjährige nach Göttingen zum Bovender SV („Ich wollte gerne mehr mit Mädchen in meinem Alter spielen“) und nach zahlreichen Erfolgen wie beispielsweise dem Gewinn der Niedersachsen-Meisterschaft bei den C-Schülerinnen vor rund zwei Jahren nach Mühlhausen.

Den Weg zum Post SV fand Husung, die die neunte Klasse des Duderstädter Eichsfeld-Gymnasiums besucht, einst über einen Besuch eines Bundesligaspiels der ersten Herrenmannschaft. Ihr Coach Reinhard Köneke, der sie schon seit vier Jahren betreut, schwärmte der Familie von der Stimmung in der Georgii-Halle während der Duelle in der höchsten deutschen Spielklasse vor. Und so fuhren Köneke und Familie Husung alsbald gemeinsam in die Georgii-Halle, um einem Mühlhäuser Bundesliga-Spiel beizuwohnen.

Durch ein Plakat wurden die Husungs vor Ort auf die Möglichkeit aufmerksam, beim Post SV unter der Regie von Bundesliga-Coach Schreyer trainieren zu können. Das klang interessant. Beim Probetraining überzeugte die Eichsfelderin dann auf Anhieb. „Die haben schnell gemerkt, dass sie die Bälle ganz gut trifft“, erinnert sich ihr 65-jähriger Coach Könneke, selber in seinem Alter die Nummer neun in Deutschland und für die Mühlhäuser in der Bezirksliga aktiv.

Elf Siege und nur eine Niederlage

Inzwischen hat sich die aktuelle Nachwuchssportlerin des Jahres im Unstrut-Hainich-Kreis im Verein bereits einen guten Namen gemacht. Als Topspielerin des Post-Oberliga-Teams führt sie die junge Mühlhäuser Garde an, weist an Position eins eine imposante Bilanz von elf Siegen und nur einer Niederlage auf. „Ich habe mich schnell wohl gefühlt und mich gut mit den anderen verstanden“, berichtet die Gymnasiastin, die dreimal wöchentlich trainiert.

In der Oberliga bekommt es die 14-Jährige fast immer mit Gegnerinnen zu tun, die wesentlich erfahrener sind. „Diese Spiele bringen mir viel“, beteuert Denise. Dank der gehobenen Qualität in den Wettkämpfen, aber auch in den Übungseinheiten hat sie sich leistungsmäßig immer weiter nach vorne entwickelt. Und ein Ende scheint noch lange nicht in Sicht zu sein.

„Sie hat sehr viel Talent, eine sehr gute taktische Übersicht und ist sehr nervenstark. Von vier knappen Sätzen gewinnt sie drei“, erklärt Coach Köneke, der seinem Schützling deshalb auch eine „Superperspektive“ bescheinigt. „Sie hat schon jetzt Regionalliga-Stärke“, unterstreicht der erfahrene Coach. Doch dort soll noch lange nicht Schluss sein. „Im Idealfall will ich mal in der zweiten Bundesliga spielen. Wenn ich viel trainiere, dann kann ich das auch schaffen“, ist sich das Mühlhäuser Top-Talent sicher.

In einem Jahr 16 Zentimeter gewachsen

Die Neuntklässlerin, deren Bruder und Vater auch Tischtennis spielen, hat zuletzt nicht nur leistungsmäßig einen Sprung nach vorne gemacht, sondern auch körperlich. Innerhalb nur eines Jahres wuchs Husung um satte 16 Zentimeter. Damit musste das Mädchen erst einmal zurecht kommen. Die Position am Tisch und die automatisierten Schlagbewegungen waren auf einmal ganz anders beziehungsweise weg. „Auf einmal hat sich alles so schlabbrig angefühlt“, erinnert sich Denise. Neu- und Feinjustierung waren daher angesagt.

Der Wachstumsschub brachte es mit sich, dass die 1,82 große Schülerin auf einmal viel tiefer stehen musste, um die beste Position zum Ball einnehmen zu können. „Und das geht ganz schön auf die Beine“, gibt sie mit einem Schmunzeln zu. Auch der Körper musste mit den plötzlichen Veränderungen erst einmal umgehen. Da aktuell eine Sehne im Knie gereizt ist, muss Denise derzeit eine Bandage tragen. Kräftigungsübungen sollen zudem Besserung verschaffen. „Im athletischen Bereich hat sie noch Luft nach oben“, sagt Trainer Köneke.

Zur Allrounderin entwickelt

Ihre Spielweise hat Husung, die bereits als Elfjährige in der Erwachsenen-Kreisliga so manchem Mann das Fürchten lehrte, inzwischen leicht geändert. Früher auch gerne mal eher defensiv unterwegs, hat sie sich inzwischen zu einer Allrounderin entwickelt, die auch offensiv zu gefallen weiß. „Nur mit Abwehr kommt man irgendwann nicht mehr weiter“, hat die 14-Jährige erkannt.

Mit ihren jungen Teamkolleginnen – die ältesten sind gerade einmal 17 Jahre jung – wünscht sich die Esplingeröderin einen Aufstieg in die Regionalliga und ist „optimistisch“, dass das auch klappen kann. Dann würde bestimmt auch Post SV-Cheftrainer Erik Schreyer gerne wieder zu seinem größten Talent aufblicken – nicht nur der Körpergröße wegen.