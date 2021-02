Mühlhausen bei 1:3-Niederlage gegen Saarbrücken ohne Spielglück

Es war zum Haare raufen! Zwei Matchbälle wehrte Lubomir Jancarik im vierten Einzel gegen Darko Jorgic ab, auf der Mühlhäuser Bank keimte ein kleines Pflänzchen Hoffnung. Rund zwei Minuten war dieses jedoch eingegangen. Zunächst schupfte Posts Tscheche einen einfachen Ball ins Netz, danach setzte Jorgic einen langen Ball genau an die hintere Kante. Keine Chance für Jancarik, 11:13, Spiel vorbei.

Mit dem 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 13:11) fuhr der Slowene in Diensten der Saarbrücker seinen zweiten Tagessieg ein und entschied das vorgezogene Spiel in der Tischtennis-Bundesliga zugunsten seines Teams. Somit geht die Horrorbilanz für die Postler in die nächste Runde. 16 Aufeinandertreffen, 16 Saarbrücker Siege - selten scheint der Begriff "Angstgegner" so angebracht.

Jorgics Matchball passte irgendwie in das Bild eines Abends, der unglücklicher aus Mühlhäuser Sicht kaum hätte enden können. Zunächst die Komplikationen rund um die Austragung der Begegnung, die den Verantwortlichen zig Telefonate, unruhige Nächte und eine Spielverlegung von Sonntag auf Montag bescherte. Zu allem Überfluss musste das Team von Erik Schreyer auch noch auf Kapitän Daniel Habesohn verzichten, dem eine Posse um einen falsch positiven Corona-Test in Österreich zum Verhängnis wurde.

Schreyer schickte sein Team mit einer taktisch cleveren Aufstellung ins Rennen gegen den amtierenden Meister. Jancarik übernahm Position eins, Erfolge gegen den kaum zu schlagenden Shang Kun und Jorgic wären Bonuspunkte gewesen. Die Zähler, um möglicherweise ins Doppel zu kommen, hätten auf Position zwei (Steffen Mengel) und drei (Ovidiu Ionescu) eingefahren werden sollen.

Zunächst verlief das Spiel in die erwartbare Bahn. Jancarik stand gegen den Chinesen Kun auf verlorenem Posten und unterlag ohne Chance 0:3 (7:11, 5:11, 5:11). Zum Leidwesen der Thüringer brachte sich Mengel in der Folge gegen Jorgic selbst um den Lohn. 6:0 und 7:2 führte er im ersten Satz, gab diesen jedoch 7:11 ab. Als auch der nächste Durchgang 9:11 wegging, sah alles nach einem klaren Sieg Jorgics aus. Es sprach für die Kämpferqualitäten und Moral Mengels, dass er sich nicht aufgab und verdient durch ein 11:5 und 11:9 den finalen fünften Satz erreichte. Hier zeigte sich aber das Mühlhäuser Dilemma. Bis zum 7:5 lag Posts Siegerländer immer in Führung, bekam den Sack aber nicht zugeschnürt und unterlag mit 8:11.

Durch das Break lagen die Vorteile nun klar auf Seiten der Saarbrücker, zumal mit Patrick Franziska ein deutscher Nationalspieler gegen Ionescu an den Tisch ging. Dass dieser aber in der Mühlhäuser Halle nur ungern spielt, zeigte sich einmal mehr, auch weil Ionescu einen starken Tag erwischte. Über weite Strecken gefiel der Rumäne mit Sicherheit auf der Vor- und Rückhand und bestimmte die Szenerie. Einzig im zweiten Durchgang musste er einen Rückstand aufholen, tat dies jedoch selbstbewusst und nahm den verdutzten Franziska mit 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) vom Tisch.

Das kleine Fünkchen Hoffnung brannte wieder am Kristanplatz, auch wenn Jancarik erneut als Außenseiter Jorgic forderte. Nach einem 0:2 klaute er dem Gast Satz drei, um dann aber dennoch mit 1:3 zu unterliegen.

In der eng gestrickten Tabelle rutschte Post durch die Niederlage auf Rang acht ab. Bereits am Freitag gibt es die Chance zur Wiedergutmachung. Um 19 Uhr gastiert dann der TTC Schwalbe Bergneustadt in der Müntzer-Stadt. Gut für Mühlhausen: Habesohn wird wieder zur Verfügung stehen.