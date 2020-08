Skeptisch: Der frühere Schwergewichtsboxer Ulli Kaden als Trainer am Ring.

Gera. Unsere Olympioniken: Ulli Kaden über die Niederlage gegen Lennox Lewis 1988 in Seoul, einen Schlagabtausch auf Kuba und seine beiden EM-Titel

Ulli Kaden reibt sich am Kinn, als würde es noch immer wehtun. Das Viertelfinal-Aus gegen den späteren Olympiasieger Lennox Lewis hängt ihm noch an. Das Weckerstellen lohnte sich damals nicht, vor 32 Jahren. Nach nur elf Sekunden war Ulli Kaden am Boden.