Nach 29 Siegen in Serie: Ruhlas Fußballerinnen stoppen Walldorf

Damit hatten selbst die Fußballerinnen des EFC 08 Ruhla nicht gerechnet. Im Kreisoberliga-Heimspiel sorgten die Schützlinge von Trainer Sven Bartko mit dem 4:3 (3:3)-Sieg gegen den SV Walldorf für eine faustdicke Überraschung. Für die erfolgsverwöhnten Gäste war es eine völlig ungewohnte Situation, hatte der NOFV-Futsalmeister von 2019 (!) doch seit 2018 alle absolvierten 29 Punktspiele gewonnen. In der 30 Partie endete nun diese beeindruckende Serie.

Spielerin des Spiels war Ruhlas dreifache Torschützin Hannah Siebert, die in der 67. Minute den umjubelten Endstand herstellte. In der turbulenten ersten Hälfte hatte Siebert die Gastgeberinnen zweimal in Front gebracht (2:1/26., 3:2/30.). Walldorf war früh in Front gegangen (5./Schwamm). Miriam John schaffte das 1:1 (22.), das dem EFC Auftrieb gab. Ruhla übernahm durch den dritten Sieg in Folge die Tabellenführung der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig.