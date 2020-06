Nach Corona steht Ostthüringer Tischtennis in Startlöchern

Nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch des Spieljahres 2019/20 laufen die Vorbereitungen der kommenden Saison bereits auf Hochtouren. So auch beim Ostthüringer-Tischtennis-Bezirk, der Nägel mit Köpfen gemacht hat. So hat er sich mit seiner Vorsitzenden sowie Sportwartin Katrin Ripke (Schwarza) mit der Staffeleinteilung befasst und dieser bereits ein Gesicht gegeben, so dass einem Start nichts mehr im Wege steht.

1. TTC Saalfeld aus Thüringenliga zurückgezogen

Ein Paukenschlag vermeldet die 1. Bezirksliga. Hier geht mit dem 1. TTC Saalfeld ein vorjähriger Thüringenligist an den Start. Das Tischtennis-Aushängeschild des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt spielte als Neuling eine bravouröse Rolle und stand beim Abbruch auf einem sehr guten fünften Tabellenplatz, der mit Gut und Böse nichts zu tun hatte. Doch zu diesem Rückzug gezwungen waren die Kreisstädter durch zwei hochkarätige Abgänge, so der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Neise.

Mit dem 1. TTC auf gleicher Ebene agiert auch wieder der SV 1956 Großkochberg, der sein Spieljahr mit Rang sechs abgeschlossen hatte. Das Elferfeld komplettieren die Alteingesessenen von OTG Gera, Lok Altenburg, SC Windischleuba, USV Jena III, der TSV Zeulenroda und Schott Jena IV. Hinzu kommen der Verbandsliga-Absteiger Aufbau Altenburg sowie die Aufsteiger WSG Lobeda und Post Zeulenroda III.

Zwei Staffeln in der 2. Bezirksliga

Zwei Staffeln sind geblieben in der 2. Bezirksliga. Hier profitiert der MTV 1876 Saalfeld (3.) vom Aufstiegsverzicht von Schott Jena VI (2.), der hinter Grün-Weiß Triptis (1.) lag, welches der Staffel II zugeordnet wurde. So kommt es in der kommenden Saison zu brisanten Stadtderbys, da auch der 1. TTC II hier seine Visitenkarte abgibt. Mit dem Duo aus der Kreisstadt kreuzen Schott Jena V, Blau-Weiß Neustadt/Orla, der USV Jena IV, TSV Zeulenroda II, der 1. SV Pößneck, Asphaltbau Bleiloch sowie die aus der Staffel II gekommenen Quartetts von Post Zeulenroda IV und VfB Schleiz II die Klingen.

Von drei auf zwei Staffeln wurde die 3. Bezirksliga reduziert, die nun von Minigruppen wieder auf Sollstärke zehn kommen. Aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kommen in dem Spieljahr 2020/21 Absteiger SV 1883 Schwarza, Aufsteiger 1. TTC Saalfeld III, Lok Saalfeld, der TSV Bad Blankenburg und der SV 1956 Großkochberg II. Geblieben ist Schott Jena VI. Aus der ehemaligen Staffel III kommen in die I der VfB Schleiz III, TTV Oberböhmsdorf, Post Zeulenroda V und der SV Blankenberg.