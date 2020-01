Nach Remis weiter an der Spitze

Zu Gast war der TSV 1860 Römhild. Die Gäste sind mit ihrem vierten Platz in der Tabelle sehr gut in der Landesliga angekommen und erspielten erst kürzlich den Ligabestwert.

Gegen den Tabellenersten waren sie daher entsprechend motiviert, Thamsbrücks Siegesserie zu brechen. Dies gelang ihnen jedoch nur teilweise.

Hausherren fehlt die Lockerheit

Den Hausherren fehlte an diesem Tage die entsprechende Lockerheit, stattdessen waren sie sehr angespannt. Es entwickelte sich wieder einmal ein Spiel voller Spannung und Emotionen. Doch am Ende blieb der TSV mit einem 4:4-Unentschieden bei 3478:3441 Holz weiterhin ungeschlagen.

Lucian Teichmann und Benjamin Keil eröffneten wie so oft in dieser Saison die Partie. Teichmann musste sich auf den letzten Metern geschlagen geben. Nach Satzgleichheit sowie 590:596 Zählern unterlag er knapp gegen Frank Possner. Keil hingegen erspielte mit 613 Kegel den Tagesbestwert.

Ebenfalls nach Satzgleichheit gegen Stefan Licht (569) sicherte er jedoch den ersten Teampunkt für Thamsbrück. Das Mittelpaar blieb jedoch punktelos, was letztendlich für den TSV nicht ohne Folgen bleiben sollte.

Gröger unterliegt unglücklich

Alexander Gröger verlor sehr unglücklich gegen Marcel Werner nach 1,5:2,5 Sätzen sowie 581:562 Zähler. Andre Pöschel konnte nicht über sich hinauswachsen und musste Manuel Schütz nach Satzgleichheit und 569:590 Kegel den Vortritt gewähren.

Somit konnte der TSV vor dem Schlussdurchgang nur einen Mannschaftspunkt erzielen. In der Gesamtholzzahl lag man mit 36 Zählern in Führung.

Das TSV-Schlusspaar musste alles geben, um die erste Niederlage der Saison zu verhindern.

Sven Röthig ging zu verkrampft in sein Duell gegen Veit Hermann. Zum Glück der Thamsbrücker konnte sich der Gästespieler mit der Bahnanlage nicht anfreunden. Dies änderte auch die Einwechslung von Adrian Jung ab dem 33. Wurf nicht. Röthig kam letztendlich mit einem blauen Auge davon und gewann sein Duell nach 3:1 Sätzen sowie 523:514 Kegel.

Aufholjagd bleibt ohne Erfolg

Stephan Gutermann verlor derweil die ersten beiden Sätze gegen einen sehr guten Patrick Apel und geriet mit 26 Zählern in Rückstand. Ab dem dritten Durchgang startete er durch zur Aufholjagd, dieses Mal aber ohne Erfolg. In den Sätzen konnte er zwar zum 2:2 ausgleichen, doch in der Holzzahl hatte er das Nachsehen mit 602:610.

Das TSV-Team gönnt sich vorerst eine schöpferische Pause, bevor man im neuen Jahr wieder neu angreifen möchte. Am Samstag, 11. Januar, startet dann wieder der Landesliga-Alltag. Zu Gast ist man beim Zweiten HKSV Blau-Weiß Lauterbach. Begin ist um 13.30 Uhr.

Bereits einen Tag später am Sonntag, 12. Januar, bestreitet der Landesliga-Primus ab 15 Uhr die vierte Runde des TKV-Pokal Classic. Gegner ist der Meuselwitzer KC 1954. Das Duell wird auf der Bahnanlage in Rositz stattfinden.