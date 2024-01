Nach Weltcup in Oberhof: IBU diskutiert Optimierung des Rennkalenders

Oberhof Die schlechten Witterungsverhältnisse beim Biathlon-Weltcup in Oberhof haben erneut gezeigt: Ein neuer Terminkalender muss her. Das will der Weltverband IBU jetzt diskutieren.

Der Vorstand des Weltverbandes IBU (Internationale Biathlon-Union) wird nach Saisonende die Optimierung des Rennkalenders diskutieren. Erneuten Anstoß gaben die extrem schlechten Witterungsverhältnisse beim diesjährige Biathlon-Weltcup in Oberhof. Viel Regen und Temperaturen über dem Gefrierpunkt haben für schwierige Bedingungen auf der Rennstrecke und wenig winterliche Atmosphäre gesorgt.

Traditionell findet der Weltcup in Oberhof in der ersten Januarwoche statt. Bis 2026 wird das so bleiben, da die Wettkämpfe bereits terminiert sind. Alles danach ist offen. „Im April und Mai werden wir innerhalb des Vorstandes im Weltverband diskutieren, wie wir den Kalender optimaler gestalten können“, so Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes und gleichzeitig Vize-Präsident der IBU. Eine Entscheidung werde voraussichtlich noch in diesem Jahr fallen. Auf einen neuen Termin wollte Steinle sich nicht festlegen. Am wahrscheinlichsten seien die zweite oder dritte Januarwoche. Allerdings müsste dafür eine Einigung mit den folgenden Wettkampforten Ruhpolding und Antholz erfolgen.