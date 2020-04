Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachruf: Trauer um Hans-Jürgen Kühn

Sage und schreibe fünf verschiedene Vorsitzende gaben sich im turbulenten Gründungsjahr des Fußball-Großkreises Westthüringen quasi die Klinke in die Hand. Auch Hans-Jürgen Kühn stand zwischenzeitlich an der Spitze des neuen Kreisfachausschusses, bis das Sportgericht des Thüringer Fußballverbandes (TFV) die von zwei Vereinen angefochtene Wahl aufgrund von Verfahrensfehlern für ungültig erklärte.

Nach nur 69 Tagen musste Kühn im Februar 2013 das Amt wieder abgeben. Es war die bitterste Niederlage in der langen Funktionärslaufbahn des Iftaers, der am 12. August 1947 zur Welt kam und dessen Herz zeitlebens für den Fußball schlug. Als zehnjähriger Knirps begann Kühn bei der damaligen BSG Empor Ifta mit dem Fußballspielen. Früh zeigte sich sein Torwarttalent. Schon als Jugendlicher hütete er den Kasten der Männermannschaft, mit der er in der Saison 1968/69 den Meistertitel im Kreis Eisenach und den Aufstieg in die Bezirksklasse bejubelte.

Wenn Not am Mann war, griff Kühn auch als Feldspieler ein. Ältere Iftaer erinnern sich beispielsweise noch an das FDGB-Pokalendspiel 1969 im Eisenacher „Stadion des Friedens“, als er als Schlussmann begann und dann den Part des Liberos übernahm. Ifta unterlag der damaligen BSG Lokomotive Gerstungen (heute ESV) jedoch mit 2:4. Besser lief es zehn Jahre später beim 3:2-Finalsieg gegen Kali Berka/Werra – wieder mit Allrounder Kühn im Feld.

Bereits während seiner aktiven Laufbahn begann Kühn, sich auch neben dem Platz für die BSG zu engagieren. Zweimal als Abteilungsleiter (1973 bis 1979 und von 1990 bis 1994) sowie als Trainer der Iftaer A-Junioren.

Parallel dazu arbeitete er seit 1982 im Fußball-Kreisfachverband, wobei er von 1986 bis 2000 kenntnisreich den Spielausschuss leitete. Sein ehrenamtliches Wirken wurde mehrfach gewürdigt.

So erhielt er die TFV-Ehrennadel in Gold und zu seinem 60. Geburtstag die Ehrennadel des Nordostdeutschen Fußballverbandes. Als echter „Iftscher“" war er bescheiden, wirkte manchmal knorrig, hatte aber auch seinen Humor.

Obwohl sich der Traum vom KFA-Vorsitz für ihn nur kurz erfüllte, zog sich Kühn als Rentner nicht im Groll zurück, sondern war weiter als Staffelleiter tätig – und dies zuverlässig bis zu dieser Saison.

Nach langer Krankheit schien er zuletzt wieder auf dem Weg der Besserung, doch am 27. März verlor Hans-Jürgen Kühn im Alter von 72 Jahren seinen letzten Kampf.