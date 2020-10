Eichsfelder Nationalkämpferin Lücke holt Gold in Berlin

Nicht nur Marcin Vögle, das Geschwisterpaar Ronja und Jamila Weiß sowie Nationalmannschafts-Kämpferin Amelie Lücke von Ken Budo Heiligenstadt waren im Vorfeld gespannt und in freudiger Erwartung. Auch 394 weitere Karateka aus 82 Vereinen und 13 Nationen konnten es kaum erwarten, endlich einmal wieder auf den Matten zu stehen und in einem Wettkampf ihre Leistungsstärke zu überprüfen.

Die vergangenen, durch die Corona-Krise geprägten Monate, hatten es auch im Kampfsportsektor schier unmöglich gemacht, einen geregelten Wettkampfbetrieb stattfinden zu lassen. Umso erfreulicher war die Nachricht, dass die Austragung des vom SC Banzai Berlin ausgerichtete internationalen Cups mit einem ausgereiften Hygienekonzept und strikten Maßnahmen realisiert werden konnte.

Bundeskaderathletin Lücke nicht zu besiegen

Gegen die Mitstreiter aus dem In- und Ausland stellte sich auch die Eichsfelder Bundeskaderathletin Amelie Lücke der Herausforderung. Sie konnte nahtlos an die vorausgegangenen Erfolge vom Anfang des Jahres anknüpfen und siegte in der Altersklasse (AK) U 18 in der Kategorie +59 Kilogramm (kg).

Die Nachwuchs-Karateka waren dann am Folgetag an der Reihe. Ronja Weiß verpasste nur knapp den Sprung auf das Podest und erreichte Platz fünf (AK U 12, -35kg). Jamila Weiß (AK U 14, -45kg) erwies sich wieder einmal als nerven - und kampfstark und durfte sich schließlich über Bronze freuen.

Vögele Marcin belegte in der Kategorie U 14, -53kg den Silberrang. „Die Sportlerinnen und Sportler können stolz auf die erbrachten Leistungen sein. Nun heißt es, sich weiter fleißig auf die anstehende Turniere vorzubereiten“, erklärte Trainer Julia Friedensohn.