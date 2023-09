Nationalspieler verstärkt Medipolis SC Jena

Jena. Nach Joshiko Saibou holen die Basketballer von der Saale einen weiteren neuen Mann und gehen auch im Trikotsponsoring neue Wege.

Neben der sich in der Endphase befindlichen Verpflichtung des deutschen Ex-Nationalspielers Joshiko Saibou bastelt Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena weiter am Kader für die neue Saison. Amir Hinton wird künftig für die Thüringer auf Punktejagd gehen und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Der 26-Jährige stammt aus Philadelphia in den USA, besitzt aber auch einen syrischen Pass und ist Nationalspieler der Auswahl aus dem Mittleren Osten. Der Shooting Guard überzeugte schon auf der Highschool und im College mit seinem guten Wurf und hatte 2019 sogar einen Vertrag bei den New York Knicks aus der NBA unterschrieben, spielte aber dann für deren Farmteam in der G-League. In Europa sammelte er bereits Erfahrungen in Finnland und zuletzt in Montenegro, von wo aus ihn Medipolis SC aber loseiste. „Amir ist ein Spieler, der unglaubliche Scoring-Qualitäten besitzt“, sagt Trainer Björn Harmsen. „Er wird uns mit seiner Geschwindigkeit und seinen offensiven Qualitäten helfen.“ Hinton freut sich darauf, „die Jungs kennenzulernen“ und will seinem neuen Team „viel Impact geben“.

Derweil geht der Club von der Saale in Sachen Trikotsponsoring neue Wege. Zierte bisher seit vielen Jahren das Logo der Stadtwerke Jena das Jersey der Basketballer, werden in der kommenden Saison die Namen zahlreicher neuer und alter Partner auf der Brust der Korbjäger zu finden sein.

Einerseits haben die Stadtwerke ihr Engagement im Jenaer Basketball reduziert, andererseits erhofft sich Medipolis SC auch mehr Einnahmen als bisher. Gegen eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich wird ein Sponsor Gastgeber für das Heim- und Auswärtsspiel gegen einen bestimmten Ligagegner, den man sich aussuchen kann. Hinterher erhält der Sponsor zudem den kompletten Trikotsatz. Andere Vereine wie die Eisenacher und Magdeburger Handballer hätten damit bereits gute Erfahrung gemacht, sagen Benjamin Engelhardt und Thomas Fleddermann von der Geschäftsleitung der Basketballer. Viele Sponsoren hätten bereits eine Zusage gegeben, auch wenn noch nicht alle Gegner vergeben sind.

Ein Trikotsatz bleibt aber reserviert. Auf ihn will der Verein Werbung für ein karitatives Projekt machen und die Jerseys im Anschluss zu Gunsten von diesem versteigern. „Das liegt uns besonders am Herzen“, sagen Engelhardt und Fleddermann. Die Fans sollen demnächst abstimmen können, welches Projekt es werden soll.