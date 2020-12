Neuer Sozialtrakt sorgt für warmes Wasser in Nordhäuser Turnhalle

Nordhausen. Die Stadt Nordhausen investiert knapp 370.000 Euro in die Modernisierung der Turnhalle in Niedersalza.

„Jetzt gibt es dank eines neuen Wärmetauschers endlich warmes Wasser in der Turnhalle“, sagt Thoralf Breuer vom Bauamt der Stadt Nordhausen beim Banddurchschnitt, mit dem am Dienstag der neue Sozialtrakt der Sporthalle in der Grundschule Niedersalza am Dienstag übergeben wurde. Knapp 370.000 Euro hat die Stadtverwaltung in die dringend notwendige Modernisierung und Erweiterung der Sportstätte investiert.