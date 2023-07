Neuer Teilnehmer-Rekord beim Schneekopflauf-Jubiläum

Schmiedefeld. Über 500 Läufer kamen nach dem 20. Gipfelsturm ins Ziel. Die Strecke hat es in sich.

Trotz Windböen präsentierte sich der Gipfel des Schneekopfs mit Sonnenschein als tolles Ziel der 20. Auflage des gleichnamigen Laufes. Jürgen Lange, Präsident des Ausrichters GutsMuths-Rennsteiglaufverein freute sich über einen Teilnehmerrekord zum Jubiläum. Von 593 Teilnehmer, die sich in Schmiedefeld in die Startlisten eingetragen hatten (381 - 12,7 km / 2012 -22,0 km) liefen 535 auf dem 978 Meter hohen Gipfel ins Ziel.

„Dass wir mit dem Schneekopflauf eine anspruchsvolle, schöne und gut organisierte Veranstaltung anbieten scheint sich herumzusprechen. Auch die Einführung der 22 Kilometer mit Trail-Charakter wirkt sich da positiv aus.“, so Lange.

Der letzte Anstieg ist der Hammer

Erwartungsgemäß setzte sich mit Marcel Bräutigam der Favorit in 1:32:34 h durch und ließ die Konkurrenz deutlich hinter sich. „Obwohl ich nicht wusste, was mich erwartet, ist es gut bei mir gelaufen. Einige Abschnitte sind echt so steil, dass ich da gegangen bin“, so Bräutigam.

Diese Einschätzung zur Strecke bestätigte der Zweite, Daniel Greiner (Sömmerda/1:41:23 h): „Der letzte lange Anstieg vorm Ziel ist der Hammer. Da hörst Du schon die Sprecher auf dem Gipfel, aber es zieht sich noch“, resümierte der frisch gebackene deutsche Meister im Ultra-Lauf über 74 km. Dritter wurde Denny Holland-Moritz (GMRL-Verein) in 1:46:02 h.

Erfurter Favoritin siegt bei den Damen

Auch bei den Damen gab es einen Favoritensieg. Kristin Hempel, die erfolgreiche Rennsteigläuferin vom USV Erfurt, setzte sich in 1:53:46 h vor Emely Günther aus Friedrichroda. Die überquerte die Ziellinie nach 1:56:08 h jubelnd und mit einem Hüpfer. Anne Röhnert (Ilmenau/1:58:46 h) wurde Dritte.

„Die Trails ab Gelberg sind wirklich sehr steil und grenzwertig. Da muss man gehen, sonst verliert man zu viel Kraft aus den Beinen. An der ganzen Strecke herrschte tolle Stimmung, die uns immer wieder gepuscht hat“, so Siegerin Hempel.

Im Windschatten zum Beerberg

Als Erster hatte der Sieger über 12,7 km den Gipfel des Beerbergs (983 m) erreicht. Der Student Florian Bochert, der aus Schmiedefeld stammt und für Bielefeld startet, bewältigte die Strecke in glatten 52 Minuten. Er sei lange im Windschatten des Führenden der langen Strecke gelaufen. Da konnte der erfahrene Rennsteigläufer Christoph Weigel (2. in 55:31 min) nicht ganz mithalten.

Bei den Damen gewann Clara Kintzel (26, ESC Erfurt). Die ehemalige Eiskunstläuferin, die auch beim Rennsteiglauf und Rennsteig-Staffellauf aktiv ist, verwies Julia Stephan (GMRLV/1:08:57) und Catrin Jacob (Arnstadt-Dannheim/ 1:14:00) auf die weiteren Plätze.