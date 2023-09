Neuer Trainer schon wieder weg: Kronseder hilft bei Gothaer Volleyballern aus

Gotha. Warum es zur schnellen Trennung von Valtteri Jääskeläinen kam – und wie der Zweitligist beim Vorbereitungsturnier in Schwaig abschnitt.

Der neue Trainer ist schon wieder Geschichte: Der VC Gotha trennte sich von Valtteri Jääskeläinen, der erst Anfang August die Regie des Zweitliga-Teams Blue Volleys übernommen hatte. Als Gründe gab der Verein „unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Ausrichtung der Mannschaft und die Gestaltung der Trainingsinhalte“ an. Trotz seiner Bemühungen und seiner Erfahrung aus Finnlands höchster Spielklasse sei früh ersichtlich gewesen, dass die Differenzen nicht zu überbrücken sind.

„Wir schätzen Valtteris Engagement und bedauern, dass wir diesen Schritt gehen mussten“, sagte Manager Jörg Fischer zur personellen Notbremse nur zwei Wochen vor dem Saisonstart am Samstag, 16. September, in Mimmenhausen.

Als Interimslösung erklärte sich der langjährige Erfolgstrainer Jonas Kronseder bereit auszuhelfen. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Robin Schade teilt er bis zu einer endgültigen Lösung in die Aufgaben.

Erster Leistungstest in Schwaig

Einen ersten Leistungstest gab es am Samstag in Schwaig im Rahmen eines Vorbereitungsturniers des Ligakonkurrenten. Mit einem 2:1-Erfolg über den TV Rottenburg und einem 3:0 über Zweitliga-Aufsteiger VC Eltmann gewannen die Gothaer das Turnier. Schade, der das Team betreute, sprach von einem guten, aber noch nicht perfektem Spiel. Im Turnierverlauf kamen alle Spieler zum Einsatz. Auch die vor der Saison aus dem eigenen Nachwuchs nachgerückten Franz Stückrad und Richard Werner bekamen Spielzeit.

„Die Block-Feldabwehr hat gut geklappt und auch das Zusammenspiel von Zuspieler Hannes Krochmann mit unserem australischen Neuzugang in der Mitte, Harrison McBean, funktionierte schon prima. Alles in allem war es ein solider Auftakt“, resümierte Schade den Turnierverlauf. Weiter geht es für die Blue Volleys dann am kommenden Sonnabend. Im Finale um den Thüringen-Pokal in Erfurt wartet, wie in den Vorjahren, Drittligist 1. VSV Jena auf den Titelverteidiger.

Teampräsentation am 12. September

Nach dem Saisonauftakt in Mimmenhausen kommt es am Samstag, 23. September, 19 Uhr, gegen Dresden zum ersten Spiel in der heimischen Ernestiner-Halle. Zuvor findet dort am 12. September (18 Uhr) im Rahmen eines öffentlichen Trainings die Teampräsentation statt.