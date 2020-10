Neuzugang des VC Gotha muss noch zuschauen

Auf einmal ging es dann doch sehr schnell. Am Mittwoch landete Clayton Couchman in Deutschland und wurde von Jörg Schulz, dem Manager des VC Gotha, persönlich vom Flughafen in Frankfurt/Main abgeholt. Donnerstag absolvierte der Kanadier sein erstes Training mit der neuen Mannschaft, sodass sich auch Trainer Jonas Kronseder einen Überblick verschaffen konnte.

„Zuvor hatte ich mir von ihm einige Videos angeschaut. Er passt spielerisch sehr gut zu uns und ich habe menschlich nur positives über ihn gehört. Ich bin gespannt auf die nächsten Tage, wie er sich ins Team einfügt. Wir sind froh, dass wir jemanden für die Mittelblocker-Position gefunden haben. Nur mit zwei Spielern war das von der Belastung her nicht machbar“, freut sich der Coach über die Neuverpflichtung.

Der Kanadier ist in Deutschland kein Unbekannter. In der Saison 18/19 schlug er für den Zweitligisten Eltmann auf, mit denen er den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Auch mit anderen Werten kann Couchman überzeugen. Mit 1,98 m verfügt er über Gardemaß, seine Aktionshöhe im Sprung sind stolze 3,48 m. Den Kontakt stellte Landsmann Patrick Strzalkowski her, der selbst einige Jahre in Gotha spielte.

Im Spitzenspiel am Samstag gegen Mimmenhausen (19 Uhr) wird Couchman aber noch nicht zum Einsatz kommen. „Er muss erstmal hier und in der Mannschaft ankommen. Außerdem muss der kanadische Verband die Spielberechtigung bestätigen. Für Samstag ist er keine Option, aber im Training können wir jetzt mit zwölf Spielern trainieren. Vielleicht kann er nächste Woche auflaufen“, sagt Kronseder.

Noch kein Sieg gegen Mimmenhausen

Der Trainer der Blue Volleys, der durch die Abwesenheit von Anselm Rein bei der U-20-Europameisterschaft in Tschechien selbst als Zuspieler zum Einsatz kommt und sich diesen Job mit Hannes Maisch teilt, erwartet einen schweren Gegner. Seit dem gemeinsamen Aufstieg beider Vereine 2018 gingen alle Duelle an die Baden-Württemberger. Mimmenhausen spielt aus einer kompakten, sehr beweglichen Abwehr heraus und ist insbesondere auf den Außen gut besetzt. Und wenn es im Angriff mal nicht so läuft, ist immer noch Diagonalangreifer und Ex-Nationalspieler Christian Pampel (41) für seinen Zuspieler das Mittel der Wahl.

Der TSV gewann seine beiden Auftaktpartien in Grafing (3:2) und gegen Mainz (3:1) und hat den Blick schon wieder auf die Tabellenspitze gerichtet. Dort war man auch in der Vorsaison, ehe diese aus bekannten Gründen abgebrochen werden musste. Dennoch geht Kronseder optimistisch in die Partie. „Wenn wir an die guten Leistungen in den ersten Spielen anschließen und noch mehr Konsequenz im Ausnutzen unserer Chancen zeigen, rechnen wir uns durchaus etwas aus, vielleicht gelingt uns dann der erste Sieg gegen Mimmenhausen“, sagt er. Zudem können die Gothaer als Tabellenführer selbstbewusst aufspielen.

Neben Rein wird auch Libero Max Stückrad wohl weiterhin fehlen. Ihn vertritt wieder der 18-jährige Len Spankowski, der vielversprechende Ansätze zeigte. Leider gelten auch für das Spiel am Sonnabend die bekannten Hygieneregeln und begrenzte Zuschauerzahlen. Für die, die diesmal kein Glück haben gibt es wieder den DVL-Liveticker und den Livestream auf www.sporttotal.tv