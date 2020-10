Neuzugang Koch macht für HV Artern alles klar

Arterns Handballer haben in der Verbandsliga im zweiten Saisonspiel den ersten Erfolg der Saison 2020/21 geholt. In der neuen Heimspielstätte, der Mehrzweckhalle Bottendorf, mussten die Hausherren aufgrund der Corona-Pandemie zwar ohne Zuschauer auskommen, setzten sich gegen Goldbach/Hochheim II am Ende nach Halbzeitrückstand aber dennoch knapp mit 23:22 (10:12) durch.

Vielleicht war es ja ein kleiner Trost für Arterns Fans, dass sie das Geschehen zwar nicht vor Ort, aber immerhin per Live-Stream verfolgen konnten. Und dieser wurde mit mehr als 100 Anhängern auch fleißig genutzt.

Für Neuzugang Koch wird es ernst

Arterns Trainerin Heike Schuster plagten vor dem Spiel einige personelle Sorgen. Gleich mehrere Akteure fielen aus. Dafür war jedoch Laredo Koch dabei, der vor der Saison neu aus Sömmerda gekommen war. Für Koch wurde es auch gleich ernst, er vertrat im Rückraum Nico Zimmermann, der kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste.

Den Gästen gelang der erste Treffer, Artern glich aus. Das symbolisierte den Verlauf der ersten Halbzeit. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Führung ständig hin- und herwechselte. Beiden Vertretungen fehlte es jedoch des Öfteren an Genauigkeit im Angriffsspiel und an Konzentration im Abschluss. Nach den ersten 30 Minuten gingen die Gäste beim 12:10 aus ihrer Sicht mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Arterns Trainerin Schuster fand in der Pause deutliche Worte, forderte von ihren Mannen klarere Spielzüge und eine bessere Verwertung der Möglichkeiten. Aber auch die zweiten 30 Minuten sollten ähnlich wie die ersten ablaufen. Zwar erkämpften sich die Hausherren durch energische Abwehrarbeit des Öfteren den Ball, verschenkten ihn aber im Gegenzug gleich wieder.

Letzte Auszeit zeigt Wirkung

Als Goldbach/Hochheim II in der 53. Minute mit 21:19 vorne lag, sollte eine letzte Auszeit die Hausherren aufrütteln. Und das gelang auch. In der 55. Minute glich das Heimteam aus, ging kurz darauf sogar in Führung. Ausgerechnet Neuzugang Koch sorgte nach einem Tempogegenstoß zwei Minuten vor dem Ende mit dem 23:21 für die Entscheidung. Auch ein in letzter Sekunde verwandelter Siebenmeter für die Gäste sollte am Sieg Arterns nichts mehr ändern.

„Wir haben uns das Leben wieder selber schwer gemacht, indem wir unsere klaren Chancen nicht genutzt haben. Dennoch hat die Mannschaft bis zum Ende einen starken Kampf gezeigt und hat sich selber belohnt. Das Spiel war aber nichts für schwache Nerven“, atmete Trainerin Schuster nach dem klaren Heimerfolg auf.