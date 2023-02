NFL-Rechte bei RTL: Moderieren Buschmann und Esume?

Köln. RTL übernimmt von Pro7 die TV-Rechte der American-Football-Liga NFL. Doch wer moderiert und kommentiert? Drei Kandidaten äußerten sich.

Die NFL-Saison 2022/23 ist gerade beendet, die Kansas City Chiefs gewannen den Super Bowl in einem dramatischen Finale gegen die Philadelphia Eagles mit 38:35. In Deutschland wird aber schon jetzt über die Saison 2023/24 gesprochen, auch wenn diese erst im September beginnt. Denn die RTL-Gruppe übernimmt die TV-Rechte von ProSiebenSat.1 und bietet nach eigenen Angaben rund 80 Liveübertragungen pro Saison. Doch wer moderiert und kommentiert? Das ließ RTL bisher offen.

Drei naheliegende Kandidaten äußerten sich nun. Frank Buschmann, der das Konzept "ranNFL" bei ProSiebenSat.1 vor acht Jahren aufgebaut hatte, kann sich einen Job als Football-Kommentator bei RTL vorstellen. „Das ist noch nicht entschieden“, sagte der TV-Journalist im Podcast „Einfach mal Luppen“. Der 58-Jährige fügte an: „Alle wollen natürlich wissen, was RTL macht. Ich wüsste das auch gerne.“

NFL-Experte Werner: "Wissen nicht, wie Verhandlungen enden"

Er könne „tatsächlich nicht sagen, dass ich es mache“, betonte Buschmann, der für RTL bereits Unterhaltungssendungen moderiert. Er könne aber auch nicht sagen, „dass ich es nicht mache“. Der Sportreporter kommentiert derzeit auch Fußballspiele für den Pay-TV-Sender Sky.

Die Football-Experten Patrick Esume und Björn Werner verhandeln über einen Wechsel als TV-Kommentatoren zur RTL-Gruppe. „Wir wissen selber nicht, wo diese Verhandlungen am Ende des Tages enden werden“, sagte Werner im gemeinsamen Podcast „Football Bromance“. Der frühere NFL-Profi sieht sich an einem Punkt in seinem Leben, an dem er das machen möchte, woran er glaube und was ihm Spaß mache.

In den Verhandlungen gebe es allerdings ein paar Parameter, die wichtig seien, betonte Esume, der auch Commissioner in der Europa-Liga EFL ist. „Alle denken wahrscheinlich nur, es geht ums Geld.“

Doch auch die Komponenten einer gemeinsamen Vision und des Respekts auf beiden Seiten müssten dazugehören. Stand jetzt sei seine Fernsehkarriere vorbei - doch eventuell könnte er überzeugt werden, aus dem Ruhestand zurückzukommen.

Für Christoph "Icke" Dommisch, der bei ProSiebenSat.1 die inzwischen oft kopierte Rolle des "Netmans" erfand, wäre ein Wechsel etwas schwieriger. Im Gegensatz zu Esume und Werner, deren Verträge nur für die Dauer der TV-Rechte galten, ist Dommisch als TV-Redakteur bei ProSiebenSat.1 fest angestellt. (dpa/fs)