Nick Filler überwindet Vorjahres-Drama am Nürburgring

Nürburg. Der Neustädter Motorradfahrer Nick Filler überzeugte bei seinem Doppelstart im Twin Cup und der German Twin Trophy.

Genau ein Jahr nach seiner schweren Verletzung, kehrte Motorradfahrer Nick Filler an den Nürburgring zurück. Und das direkt mit einem Doppelstart. Im Twin Cup und der German Twin Trophy (GTT) wollte sich der Neustädter seinen Dämonen stellen. Dies tat er mit Erfolg. Nur einen Trainingslauf brauchte der 17-Jährige, um sich mit der Strecke anzufreunden, und war von da an mehr als fünf Sekunden schneller als vor seiner Verletzung.

Die guten Eindrücke zeigte er auch am Samstag in den vier Qualifikationsläufen. Diese brachten ihm Startplatz sechs im Twin Cup und den zweiten Platz in der GTT ein. Mit dem Sonntag kam der Rückschlag. Im ersten Rennen des Twin Cups setzte Regen ein. Als zwei Fahrer aus der Spitzengruppe vor Nick Filler stürzten, war die Blockade im Kopf zurück.

Ähnliche Bedingungen wie 2020

Platz fünf bedeutete dennoch ein versöhnliches Ergebnis. Anders sah es im ersten Rennen der GTT sowie im zweiten Rennen des Twin Cups aus.

Im Twin Cup war Platz acht bei erneut schwierigen Bedingungen das Tages-Maximum. In der GTT sicherte sich der Teenager mit Platz fünf in der Stock-Wertung wichtige Meisterschaftspunkte. Der zweite Lauf der GTT fand bei abtrocknender Strecke statt. In der Gesamtwertung wurde es für den Neustädter der fünfte Platz, in der Stock-Wertung holte er sich souverän den Sieg und konnte dadurch seine Führung in der Meisterschaft ausbauen.

