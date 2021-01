Nico Geyersbach – der Schattenmann des Thüringer HC

Zurzeit ist Nico Geyersbach in der Handball-Pause. Die Saison der Handballerinnen des Thüringer HC II in der dritten Liga und der A-Jugend-Bundesliga – beide fast identisch besetzten Teams betreut Geyersbach an der Seite von Gonçalo Miranda als Co-Trainer – wurde nicht nur unterbrochen, sondern vorzeitig beendet. Seinem Landesauswahl-Team der Jahrgänge 2006/2007 schickt er Aufgaben, das regelmäßige Training wurde ausgesetzt.

Diese Handball-Pause ist für den 36-Jährigen ungewohnt. „Nach ein paar Wochen fehlen einem die Halle und die Mädels schon“, sagt er. Schließlich dreht sich bei Geyersbach, seit er denken kann, in der Freizeit alles um den Handball. Er selbst war ein guter Spieler, ein von den Gegnern gefürchteter Rückraumschütze. Bis vor gut zwei Jahren spielte er, dann hörte er aus Zeitgründen auf. Vor allem wegen seiner Verpflichtungen als Trainer, die sich mit denen als Spieler überschnitten.

Als Interimstrainer das Team zum Klassenerhalt geführt

Schließlich ist Geyersbach nun schon seit zehn Jahren Trainer beim Thüringer HC. Zunächst betreute er vier Jahre lang die C-Juniorinnen, ehe er die Rolle des Co-Trainers von Andrej Minevski in der zweiten Mannschaft übernahm. „Auch ein bisschen als Dolmetscher“, erinnert er sich grinsend. Als Minevski nach dem Aufstieg aus der mitteldeutschen Oberliga, aber schwachem Drittliga-Start gehen musste und Christian Roch übernahm, blieb Geyersbach Co-Trainer. Roch musste den Stuhl nach ein paar Monaten wieder räumen, Geyersbach sprang für zwei Spiele ein und schaffte noch den Klassenerhalt. Dennoch wurde ihm im Sommer 2019 wieder jemand „vorgesetzt“ – der Portugiese Gonçalo Miranda wurde als Trainer verpflichtet. Geyersbach blieb der „Schattenmann“, über den niemand sprach.

Mit Miranda verstand er sich von Anfang an sehr gut. „Die Mädels und auch ich haben viel von ihm gelernt, mit seiner Art und seinen unorthodoxen Methoden kam er sehr gut an.“ Dass Geyersbach in der Vergangenheit spricht, hat einen guten Grund: Miranda wird den THC bald verlassen. Da seine Lebensgefährtin Mariana Ferreira Lopes als Spielerin vom THC zu Bundesliga-Rivale Leverkusen gewechselt ist, wird auch Miranda, der die Sportgymnasiastinnen der THC-Reserve derzeit noch individuell trainiert, mit nach Leverkusen gehen und sich dort einen neuen Trainerjob suchen.

Fachlich bereit für die Chefrolle – wäre da nicht sein „richtiger“ Job

Somit ist der Trainerstuhl beim Thüringer HC II, wohl schon ab März, wieder frei. Ist „Schattenmann“ Geyersbach bereit, ans Licht zu treten und ihn zu übernehmen? „Grundsätzlich würde es mich reizen, aber das müssen andere im Verein entscheiden“, sagt er. Wohlwissend, dass er nicht wie Miranda hauptamtlich beim THC arbeiten kann. Denn der studierte Sportpädagoge ist als Sporttherapeut in der Celenus-Rehaklinik Bad Langensalza tätig – normalerweise 40 Stunden pro Woche, auch wenn er gerade in Kurzarbeit ist und seine vierjährige Tochter Lotta zuhause in Gräfentonna betreut. Und dann wäre da ja noch die Familie: „Meine Frau ist zwar THC-Fan und sogar Mitglied im Fanclub, aber so viel Verständnis von ihr einzufordern, dass ich neben der Arbeit auch noch als Cheftrainer fungiere, wäre zu viel verlangt“, sagt der Familienvater.

Fachlich fühlt er sich zwar bereit für den Chefposten, aber letztlich wäre er zufrieden, weiter der Co-Trainer zu sein, den neuen Trainer aber mit aussuchen zu dürfen. „Es ist ja wichtig, dass das harmoniert.“

Denn von der Handball-Pause hat Nico Geyersbach so langsam genug.