Niederlage zur Premiere

Die Premiere von Neu-Trainerin Iria Romarís war leider nicht vom Erfolg gekrönt. Die Rockets Gotha unterlagen in der 2. Basketball-Regionalliga Nord der BG aus Litzendorf mit 63:75. „In der ersten Halbzeit sah eigentlich alles ganz gut aus. Außer, dass wir uns zu oft recovern haben lassen“. Damit meinte Romarís, dass ihre Spieler zwar schnell nach vorn spielten, aber nicht in Überzahl abschließen konnten.

Die Gegner stellten sie vor dem Korbabschluss, sodass es in Gleichzahl weiterging. Damit sah es bis zu Halbzeitpause sehr gut aus. Die Raketen hatten in den ersten 20 Minuten Zugriff in der Verteidigung und spielten einfach besser als der Gegner aus Oberfranken. Nach dem ersten Viertel führten die Hausherren mit 21:13 und zur Pause mit 41:30.

„In der zweiten Hälfte hatten wir leider große Probleme mit der Zonenverteidigung“, meint die Trainerin, die sich gerne einen Sieg im ersten Spiel gewünscht hätte. Nach der Mann-gegen-Mann-Verteidigung in den ersten beiden Vierteln stellten die Litzendorfer die Defensive zur Halbzeit um. Die Zonenverteidigung erschwerte den Weg zum Korb, ließ dafür aber mehr Würfe aus der Mitteldistanz und Dreier zu. „Und die haben wir einfach nicht getroffen. Natürlich gibt es auch andere Arten, diese Abwehr zu knacken, aber die konnten wir noch nicht trainieren“, so die Spanierin, die die Mannschaft gerade seit zwei Wochen betreut und nur wenige Trainings mit dem kompletten Team hatte.

Mit 12:27 und 10:18 sahen die Gothaer in den beiden letzten Vierteln ihre Felle davonschwimmen. Sie nahmen immer wieder Würfe aus schwierigen Situationen und kassierten im Gegenzug schnelle Punkte. Jedoch kann Iria Uxía Romarís Durán, wie die Trainerin mit vollständigem Namen heißt, ihren Spielern zugutehalten, „dass sie gekämpft haben und sie verstehen, wohin wir wollen. Außerdem will ich mich bei den Fans bedanken. Das war wirklich ein besondere Atmosphäre“.

Danilovic (5), Jäschke, Keßler (14), Kraus (2), Lang (11), Merz (13), Murad, Opel (2), Rösler, Watkins (13), Wobst (3), Wolter