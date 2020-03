Niederpöllnitz baut Vorsprung aus

FSV Gößnitz - SG FC Altenburg 1:4 (1:2)

Obwohl ohne einige Stammspieler angetreten, landeten die Altenburger in Gößnitz einen recht deutlichen 4:1-Erfolg. Das frühe 0:1 durch Tobias Kämpfe (2.) verlieh den Gästen auf dem Kunstrasen noch nicht die erhoffte Sicherheit. Nach einer knappen halben Stunde glich Routinier David Helbig für den Gastgeber aus (28.). Die Köster-Elf hatte die passende Antwort parat. Als Lars Härtel im Strafraum von den Beinen geholt wurde, verwandelte Andreas Zwesper den fälligen Elfmeter sicher zum 1:2 (39.). Nach Wiederbeginn gegen den Wind agierend, stand Altenburg etwas tiefer und ließ Gößnitz kommen. Immer wieder ergaben sich gute Konterchancen. Lars Härtel nach einem Alleingang von der Mittellinie (74.) und der ein erfolgreiches Comeback feiernde Frank Meier (86.) erhöhten noch für die Gäste. Weitere Gegentreffer verhinderte der starke FSV-Torwart Björn Schlag.

SV 1924 Münchenbernsdorf - SG Eurotrink 3:1 (0:1)

Zum Rückrundenstart holten die Münchenbernsdorfer den zweiten Saisonsieg. Auf dem Nebenplatz war gegen Aufsteiger Eurotrink an Fußballspielen nicht zu denken. Alles ging über Kampfgeist, Einsatz und Willensstärke. Etwas überraschend gingen die Gäste in Führung, als Maik Scherzer einen Elfmeter zum 0:1 verwandelte (18.). Auf der anderen Seite schoss Daniel Böhme freistehend am SG-Gehäuse vorbei. Nach Wiederbeginn kam immer mehr Hektik auf. Referee Wolfgang Lohmann (Mohlsdorf) verteilte insgesamt elf Verwarnungen und eine Ampelkarte. Eurotrink-Kicker Domenico Kampe flog nach einer guten Stunde vom Platz (62.). Mit einem Spieler mehr auf dem Feld mobilisierte Münchenbernsdorf alle Kraftreserven. Spielertrainer Max Reichelt wendete mit zwei Strafstößen das Blatt. Zweimal bewies er Nervenstärke (71., 80.). Als in der Schlussminute auch Gäste-Torwart Nico Drechsel mitstürmte, nutzte Marcel Perlt den folgenden Konter und lief mit dem Ball in den verwaisten Kasten - 3:1 (90.).

TSV 1880 Rüdersdorf - SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 2:4 (1:2)

Auf dem Eisenberger Kunstrasen, auf den die Rüdersdorfer Gastgeber ausgewichen waren, begann Spitzenreiter Niederpöllnitz sehr bedächtig und geriet prompt durch Steffen Bottner in Rückstand (11.). Die Blau-Weißen strafften sich. Per verwandeltem Elfmeter sorgte Paul Menzel mit seinem 17. Saisontor für den 1:1-Ausgleich (19.). Die Schmidt-Elf erhöhte den Druck weiter. Vor allem Marcel Peters hätte die Begegnung schon vor der Pause entscheiden können. Aus vier Großchancen machte er nur ein Tor, traf per Kopf nur den Pfosten (32.), dann aber nach Vorarbeit von Paul Menzel doch ins Schwarze (41.). Auch nach Wiederbeginn diktierte der Gast das Geschehen. Marcel Peters erhöhte auf 1:3 (53.). Weitere Gelegenheiten blieben ungenutzt. Steffen Bottner mit herrlichem Seitfallzieher brachte die Rüdersdorfer in die Partie zurück (67.). Niederpöllnitz wackelte. Der TSV kämpfte engagiert. Matthias Beuchel und der eingewechselte Tino Linz schnupperten am Ausgleich, ehe Kapitän Lukas Müller mit dem 2:4 alles klar machte (86.). Durch das Remis der Schmöllner wuchs der Niederpöllnitzer Vorsprung vor dem Spitzenspiel am 14. März auf sieben Zähler.

SV Schmölln 1913 - SV Elstertal Bad Köstritz 1:1 (1:0)

Eine unliebsame Überraschung gab es für den Tabellenzweiten Schmölln zum Rückrundenstart. Ausgerechnet die Köstritzer, die lediglich eine Vorbereitungspartie bestritten hatten, trotzten den ambitionierten Knopfstädtern ein 1:1-Unentschieden ab. Die Gäste versteckten sich nicht und hätten schon früh durch Elvin Halavac in Führung gehen können, der nach Vorarbeit von Axel Schroth aber das lange Eck verfehlte (6.). Das erste Tor erzielten die Schmöllner. Friedrich May nutzte das Zuspiel von Eric Hofmann zu seinem zehnten Saisontreffer - 1:0 (17.). Bei weiteren guten Gelegenheiten von Stefan Oehler, Fabian Erler und Eric Hofmann waren die Hausherren dem zweiten Treffer nahe. Bad Köstritz stand hinten gut und witterte mit zunehmender Spielzeit seine Chance. Oliver Bonde organisierte das Mittelfeld klug. Acht Minuten vor Schluss bezwang Gäste-Kicker Axel Schroth per Kopf gegen die Laufrichtung Schmöllns Keeper Nico Philipsen - 1:1 (82.). Kurz zuvor hatte war schon in bester Position am Torwart gescheitert. In der Nachspielzeit hätten beide Teams das Spiel noch für sich entscheiden können. Elvin Halavac (90.+1) und Christopher Senf (90.+3) hatten den Siegtreffer vor Augen.

SV Rositz - FSV Meuselwitz 2:2 (0:1)

Vier Tore, zehn gelbe Karten - die 220 Zuschauer in Rositz bekamen am Sonntag einiges geboten. Der Tabellendritte aus Meuselwitz schoss sich durch ein Elfmetertor von Robert Butowski früh in Front (6.). Erst nach Wiederbeginn gelang dem Gastgeber durch Patrick Reichel der umjubelte 1:1-Ausgleich (51.). Die Freude im Rositzer Lager währte aber nur kurz. Christian Haubenreißer erzielte nach einer knappen Stunde das 1:2 für den Aufsteiger (60.). In der Schlussphase drängten die Hausherren auf das Unentschieden. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit dauerte es, bis der mitstürmende Rositzer Torwart Chris Heymann für das 2:2 sorgte (90.+5).

BSG Wismut Gera II - SV Roschütz 0:3 (0:1)

Bei böigem Wind taten sich beide Mannschaften im Ortsderby schwer. Mit dem Wind im Rücken gingen die Roschützer früh in Führung, als Stefan Kretschmar nach einer zu kurz abgewehrten Ecke von der Strafraumgrenze zum 0:1 erfolgreich war (5.). Die Gäste waren insgesamt dem zweiten Tor näher als die Wismut-Reserve dem Ausgleich. Einen Direktschuss von Tino Friedemann lenkte Gastgeber-Torwart Fabian Runau aber zur Ecke (32.). Nach Wiederbeginn schlugen sich die Orange-Schwarzen selbst. Als Franz Oehlemann den Ball im eigenen Strafraum vertändelte, war Daniel Gehrt zur Stelle und erhöhte per Flachschuss (53.). Keine Minute später legte Tino Friedemann nach toller Vorarbeit von Robert Großer und Daniel Gehrt das 0:3 nach (54.). Ein weiterer Treffer von Eric Geisler wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Wegen wiederholten Foulspiels sah der Roschützer Steffen Kroll Gelb-Rot (65.). Wismut II mühte sich um den Ehrentreffer, doch rettete Gäste-Torwart Florian Licht kurz vor Abpfiff per Glanztat gegen Sterling Soumahoro (88.).