Noch 1000 Tickets für Test-Highlight zwischen Rot-Weiß Erfurt gegen Borussia Dortmund

Erfurt. Bereits 14.500 Eintrittskarten wurden für das Testspiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und Borussia Dortmund verkauft. Ein Testspiel musste RWE nun absagen.

Der Ansturm auf Tickets für das Gastspiel von Vizemeister Borussia Dortmund hatte Franz Gerber überrascht. „Das ist gewaltig“, meinte der Geschäftsführer des FC Rot-Weiß, nachdem am ersten Tag des freien Verkaufs fast 12.000 Karten für das Spiel am 22. Juli in Erfurt (16.30 Uhr) abgesetzt worden sind. Anderthalb Wochen vorm Höhepunkt der Vorbereitung des Regionalligisten deutet sich an, dass das Steigerwaldstadion ausverkauft sein wird. Wie der Club erklärte, sind 14.500 Karten weg. Das Stadion fasst 15.500 Besucher.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist auf der Nord-Tribüne der Block I geöffnet worden. Er soll neutraler Bereich werden. Fans mit Rot-Weiß- als auch mit BVB-Fanartikeln erhalten Zutritt, kündigte der Verein an. Einige Restkarten für Sitzplätze seien zudem noch zu haben.

Testspiel gegen Greuther Fürth U 23

Der Vergleich mit dem BVB bildeten den vorletzten Test der Erfurter vorm Regionalliga-Start am 28. Juli gegen Rostock II (19 Uhr). Zum Abschluss der Vorbereitung gastieren die Rot-Weißen bei Kreisoberligist Riethnordhausen (23. Juli, 17 Uhr).

Weil das Los ergab, dass die Erfurter in der ersten Landespokalrunde bei Schweina antreten müssen (12. August), fällt der für Mittwoch in ei­ner Woche avisierte Test beim Verbandsligisten aus. Dafür bestreitet Erfurt an diesem Mittwoch ei­nen Vergleich mit der U 23 von Greuther Fürth. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.