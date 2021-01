Nordhäuser Fußballer Stix verließ schon früh das heimische Nest

Nordhausen. Er ist nun schon seit gut vier Jahren in Nordhausen und gehört zum Stammpersonal des Fußball-Oberligisten Wacker Nordhausen. Mit 20 Jahren. Fabian Stix, der Sechser mit der Nummer sechs. Jedes der acht Pflichtspiele in der Oberliga hat der in Rudolstadt geborene Mittelfeldspieler mitgemacht. Auch im Pokalspiel gegen Jena stand er mit auf dem Feld. Nun muss auch er die Zwangspause irgendwie überwinden und sich selbst fit halten, ob er will oder nicht. „Aber das klappt schon. Ich halte mich fit. Zum einen hatten wir ja im Dezember die Challenge gegen unser Trainerteam und nun haben wir weitere Aufgeben bekommen“, erzählt Stix.

Sein Weg nach Nordhausen war nicht einfach, vor allem für seine Mutter nicht. „Sie hat sehr darunter gelitten, als ich von zu Hause weggegangen bin. Auch für mich war es schwer, aber für meine Mutter war es noch schwerer“, erinnert sich Stix. Der Fußballer war damals gute zwölf Jahre alt, spielte bei Einheit Rudolstadt im Nachwuchs und plötzlich gab es das Angebot für das Fußballinternat Soccer City in Lengefeld unterm Stein im Eichsfeld. Was tun? Chance wahrnehmen oder Chance verstreichen lassen? „Die Entscheidung fiel uns allen natürlich nicht leicht und wir haben in der Familie viel darüber geredet. Aber irgendwie meinte auch meine Mutter, dass ich es machen soll, wenn ich es unbedingt möchte. Sie stehen voll und ganz hinter mir, bis heute, was nicht selbstverständlich ist.“ Sein Vater, René Stix, war früher selbst auf einer Sportschule, im Bereich Leichtathletik. Verletzungen aber bremsten ihn auf dem Weg in den Profisport aus. So hat er sich in der Heimat, in Königsee, dem Fußball verschrieben und kann somit den Weg von Sohn Fabian verstehen und war, im Gegensatz zur Mama, von Beginn an für den sportlichen Weg.

Stix ging ins Eichsfeld und entwickelte sich dort, wo auch Philipp Seeland Trainer im Nachwuchs war, stetig weiter. Mit Seeland verstand er sich immer gut, wodurch 2016 dann auch der Kontakt in die Rolandstadt nicht schwer fiel. Ein Anruf genügte und beide waren sich einig.

Stix überzeugte von Beginn bei Wacker. Schnell hatte er die Bürde zu tragen, gleich doppelt zu spielen an den Wochenenden, in der B- und A-Jugend. „Aber das war gut so und hat mich weiter nach vorne gebracht, auch wenn es teilweise sehr anstrengend war und einem die Knochen sehr wehgetan haben. Heute wären wir alle froh, überhaupt einmal wieder zu spielen“, schmunzelt der angehende Erzieher. Seine Ausbildung macht er in Nordhausen und wenn alles gut läuft, ist er in eineinhalb Jahren fertig. „Ich will auf alle Fälle meine Ausbildung in Nordhausen zu Ende bringen und auch mindestens so lange hier Fußball spielen. An einen Wechsel als die Insolvenz aufkam habe ich nicht gedacht. Klar macht man sich seine Gedanken, aber ein Weggang kam irgendwie nie infrage“, erklärt er weiter. Die Zahlungsunfähigkeit hat er voll und ganz mitbekommen, spielte zu dem Zeitpunkt bereits in der zweiten Mannschaft in der Oberliga.

Wann es mit der Liga weitergeht, kann logischerweise auch er nicht sagen. Aber auch für ihn ist der schwere Weg des Klassenerhaltes auf alle Fälle möglich. „Wenn ich sehe, wie sich alle reinhängen und sich aktuell fithalten. Oder wie wir die Spiele angegangen sind. Wir haben das Potenzial und wollen es gerne unter Beweis stellen“, sagt Stix, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt in Nordhausen sieht. Besuche in die Heimat nach Rudolstadt beziehungsweise Königsee werden immer seltener, was eine logische Konsequenz. Aber eine Person stört das besonders, seine Mutter. Sie hätte ihren jüngsten Sohn gerne öfter zu Hause.

Übrigens: die Challenge, 1000 Kilometer im Dezember zu laufen, haben die Jungs gewonnen. Nun muss das Trainerteam – wenn es die Situation wieder zulässt – einen Mannschaftsabend ausgeben. 1068 Kilometer ist die Mannschaft insgesamt gelaufen, ein ordentlicher Wert, bei dem Stix seinen Teil dazu beigetragen hat.