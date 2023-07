Nordhäuser Kugelstoßerin Rimke bucht Ticket für Jugend-EM

Rostock. Die Nordhäuser Kugelstoßerin Chantal Rimke, die für den LC Jena startet, hat bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock nicht nur Silber gewonnen, sondern sich zugleich für die U20-EM in Jerusalem qualifiziert.

Doppelter Grund zur Freude für Chantal Rimke: Die Kugelstoßerin vom LC Jena hat bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock in der Altersklasse U 20 Silber geholt. Hinter der siegreichen Nina Ndubuisi (Schorndorf/16,89 Meter) hat die 18-Jährige mit neuer persönlicher Bestleistung von 15,47 Meter zugleich die Norm für die U20-Europameisterschaft in Jerusalem (7. bis 10. August) um 67 Zentimeter übertroffen und sich als Vizemeisterin die EM-Fahrkarte gesichert. Rimke gelang jene Weite im vierten Versuch: „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen und kann es noch gar nicht fassen.“

In der U 18 landeten die Speerwerfer Finn Fischer (LC Jena/60,49 Meter) und Elias Kron (KSSV Victoria Weimar/Schöndorf/59,42) auf den Plätzen vier und sechs. Die 4x100-m-Staffel des LC Jena in der Besetzung Morten Aaron Kutzner, Mika Dedekind, Paul Eichelkraut und Nick Klenert lief ein starkes Rennen und kam mit neuer Bestzeit von 43,00 Sekunden auf Rang vier.

Um das EM-Ticket für Jerusalem kämpft in Rostock auch Valentin Brenner vom LC Top Team Thüringen im Weitsprung, dessen Wettkampf am Sonntag ansteht. Für ihn geht es darum, die EM-Norm von 7,45 Meter zu springen. „Er hat sich jetzt zwei Wochen nach seinem Start in Kassel sehr gut vorbereitet, der Anlauf passt. Wir sind bereit, die Norm dort zu springen und noch dazu als Deutscher Jugendmeister am Sonntag vom Platz gehen“, formuliert sein Trainer Tobias Schneider das klare Ziel für Rostock.