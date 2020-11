Für das diesjährige Herbsttrainingslager reisten zwölf Nachwuchsfechter des FSC Nordhausen mit Trainerin Susanne Nikoleizig sowie Tochter Lucie auf die Insel Hiddensee.

Sie tauschten ihr „Wohnzimmer“ Wertherhalle für sechs Tage gegen feinen Sand und reichlich Abenteuer. Das Programm bot zahlreiche Höhepunkte: Vormittags wurde am feinen Sandstrand bei Sonne, Sturm und ganz viel Meer im athletischen Bereich trainiert, bevor am Nachmittag Treffgenauigkeit und Spitzenführung auf dem Plan standen. Die Ausdauer wurde bei einer 16 Kilometer langen Querfeldein-Wanderung um die Nordspitze der Insel getestet.

Am Abend sorgten Reaktionsspiele, Quizshows und Suchspiele im Dunkeln für ganz viel Spaß. Besonders spannend erwies sich die Nachtwanderung zum Leuchtturm bei Vollmond. Bei der Abschluss-Challenge „Gemeinsam fit gegen Corona“ wurden mit großem Eifer Sprintstaffel-Rekorde aufgestellt, 100 Liegestütze in 90 Sekunden geschafft und meisterliche Pyramiden gebaut. „Bei der sonnigen Rückfahrt waren sich alle einig, Hiddensee ist einmalig, da müssen wir wieder hin“, zeigte sich Susanne Nikoleizig zufrieden mit der Auswahl der Insel Hiddensee als Herbstferienlager. Kaum zurück erwartete sie eine Hiobsbotschaft. Durch den November-Lockdown können sie vorerst nicht mehr gemeinsam trainieren. „Nun sind alle Fechter gespannt auf das Online-Live-Training über Zoom. Aber noch größer wird sie Freude sein, wenn endlich wieder in der Turnhalle trainiert werden darf“, hofft Susanne Nikoleizig auf eine baldige Rückkehr in ihr „Wohnzimmer“.

Und nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt wurde das erste Online-Training. Aus Kinderzimmern, Wohnzimmern, Küchen oder Hausfluren wurden Turnhalle und Trainingszentren, was unter den aktuellen Umständen durchaus Spaß gemacht hat.