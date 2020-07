Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser SV verpflichtet Torhüter Keil

Die Handball-Abteilung des Nordhäuser SV will sich neu strukturieren und setzt sich neue Ziele. Der Vereinsvorstand hat die abgelaufene Saison 2019/20 rekapituliert und ist zu dem Entschluss gekommen, dass aufgrund der nicht zufriedenstellenden sportlichen Ergebnisse bei den Männern im strukturellen sowie im sportlichen Bereich Anpassungen vorzunehmen sind.

„Wir sind froh, dass wir die Liga halten konnten. Eine Saison mit Pleiten, Pech und Pannen wie die Letzte, darf es nicht noch einmal geben. Wir wollen positiv in dieser Zeit nach vorn blicken und unseren Fans in Zukunft attraktiven Handball bieten und werden daher Änderungen vornehmen“, äußern sich die Vereinsverantwortlichen. Dabei hoffen die Handballer, dass die Fans zu Saisonbeginn wieder zahlreich in die Ballspielhalle strömen werden und nach aktueller Lage auch dürfen. Hinter den Kulissen wird daher mit vielen fleißigen Händen gearbeitet.

Keil spielte in der Thüringenliga

Damit die angestrebten Ziele auch realisiert werden können, verkündete der Verein mit Rückkehrer Christoph Keil den ersten Zugang für die Landesliga-Saison 2020/21. Der gebürtige Nordhäuser und Sportwissenschaftler durchlief 13 Jahre lang alle Nachwuchsabteilungen des Vereins und spielte bereits mehrere Jahre für den NSV in der Thüringenliga. Der Torhüter absolviert derzeit sein Masterstudium im Bereich Lehramt an der Georg-August-Universität Göttingen.

„Ich freue mich sehr, dass ich wieder das Nordhäuser Trikot tragen darf. Auf dem Feld aktiv mitzuspielen, hat mir wirklich gefehlt. Es haben sich einige Dinge im Hintergrund verändert, damit wir den Handball wieder nach vorne bringen können“, sagt der ambitionierte Torhüter, „Wir können uns auf ein junges motiviertes Team freuen. Ich bin nicht zurück gekommen, um gegen den Abstieg zu spielen. Im Gegenteil, ich möchte mit dem jungen Team die Play-Offs ins Visier nehmen“, sagt der 24-Jährige, der zugleich die Marschroute vorgibt. Dafür trainiert die Mannschaft aktuell sehr intensiv um die neue taktische Auslegung einzuspielen.

Erstes Testspiel gegen Artern

Es ist extrem wichtig, dass dem Perspektivteam ein Gegenwartsteam präsentiert werden kann, mit dem sich die Kinder identifizieren können und das dabei der Anreiz entsteht, dass diese in naher Zukunft leistungsorientierten Handball in Nordhausen sehen und auch perspektivisch spielen können. „Deshalb unterstütze ich sehr gern den Verein und freue mich wieder auf dem Parkett in der Nordhäuser Ballspielhalle zu stehen“, so Keil weiter.

Bereits am Samstag wird die Mannschaft zu ihrem ersten Testspiel auflaufen. Gegner wird der HV Artern sein.