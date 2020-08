Nordhäuser Triathleten testen unter sich

Nordhausen. Katja Konschak und Stephan Knopf siegen beim vereinsinternen Triathlon am Sundhäuser See.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr fand auf dem Gelände um den Sundhäuser See ein vereinsinterner Wettkampf des kleinen aber feinen und auf Top-Niveau befindlichen Triathlon-Vereins Nordhausen statt. Damit soll in der zum größtenteils wettkampffreien Zeit wegen der Corona-Pandemie besonders der Nachwuchs bei der Stange gehalten werden.