Nordmazedonien bei Playoff-Spielen dabei

Skopje. Hinter der direkt qualifizierten deutschen Nationalmannschaft hat sich in der Gruppe J Nordmazedonien die Teilnahme an den Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gesichert.

Ein 3:1 (1:0)-Sieg gegen Island genügte, um Verfolger Rumänien auf Distanz zu halten. Allerdings musste Nordmazedonien zittern, denn Jon Dagur Thorsteinsson egalisierte nach dem Seitenwechsel (54.) Ezgjan Alioskis Führungstor (7.).

Eljif Elmas erlöste die Gastgeber mit zwei Toren (65./86.). Die erneute Aufholjagd der Skandinavier wurde auch wegen einer Gelb-Roten Karte gegen Isak Bergmann Johannesson gebremst (79.).

Die Rumänen lösten ihre Aufgabe mit einem 2:0 (1:0) in Liechtenstein. Allerdings konnten sie den Rückstand auf Nordmazedonien nicht wettmachen. Dennis Man (7.) und Nicusor Bancu (87.) trafen, Nicolae Stancius verschoss einen Strafstoß (34.).

© dpa-infocom, dpa:211114-99-997094/2