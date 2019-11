Eine torlose Angelegenheit war die Partie der Fußball-Landesklasse zwischen Steinbach-Hallenberg und Waltershausen. Es gab zwar einige Gelegenheiten auf beiden Seiten, aber in der schwachen Partie hatte keiner einen Sieg verdient gehabt.

Die Gastgeber hatten von Anbeginn Probleme im Spielaufbau, weil die Gäste sie konsequent hoch anliefen und die Räume verengten. Da auch die Heimelf in der Abwehr aufmerksam agierte, ergaben sich vor dem Seitenwechsel nicht gerade viele Szenen, die erwärmend waren. Das Offensivspiel der Gastgeber litt zudem darunter, dass Torjäger Robert Menz wegen einer Zerrung frühzeitig passen musste. Aber es gab dennoch Chancen. So zog Dumitra nach schönem Zuspiel aus halbrechter Position ab und die Kugel knallte ans Lattenkreuz (10.). Auf der Gegenseite war Jannes Fittje plötzlich frei durch, aber Bindriem klärte. Auch Dumitrascu hatte noch eine Gelegenheit, aber sein Schlenzer von der Strafraumgrenze wurde vom Gästeschlussmann entschärft.

Ansonsten gab es viel Leerlauf, weil im Aufbauspiel zu fehlerhaft agiert wurde. Waltershausen versuchte es oft über links und hatte als Schwachpunkt dort Nattermann ausgemacht. Der ließ Gegenspieler Fittje regelmäßig zu viel Platz. Daraus machte der junge Gästespieler aber zu wenig. Zudem gerieten viele Anspiele der Gäste durch die Schnittstelle zu lang, sodass so manche verheißungsvolle Situation verpuffte. Das war auch auf der Gegenseite der Fall, wo kaum einmal ein Ball in der Spitze festgemacht wurde. Dennoch gab es noch zwei gute Chancen für den FC vor dem Seitenwechsel. Nach Dumitras Solo scheiterte Wilhelm am Gästeschlussmann (36.) und bei Teskes Schuss, der genau in der langen Ecke gelandet wäre, war noch ein Abwehrbein dazwischen (37.).

Nach dem Seitenwechsel musste Bindriem gegen den frei vor ihm auftauchenden Fittje klären (47.). Auf der Gegenseite schoss Felix Fischer aus zwölf Metern über das Tor. Szenen wie diese gab es aber nur allzu selten. Dem Spiel beider Teams fehlte es einfach am nötigen Tempo, an den zündenden Ideen und mit zunehmender Spielzeit auch immer mehr am nötigen Risiko. Keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. Die Gäste versuchten es nach dem Solo von Koch durch Sauer, der über das Tor schoss (57.). Auf der Gegenseite drückte Teske eine Flanke von der rechten Seite per Kopf knapp am langen Pfosten vorbei (60.). Als der Ball wenig später im Tor der Gäste lag, wurde wegen eines Handspiels von Felix Fischer abgepfiffen.

Waltershausen: Böhm; Gimm (76. Jungheinrich), Fehringer, Schuchardt (80. Ortlepp), Tamm, Sauer, Le Duc, Koch, Fittje (79. Ewald), Bertroff, Salman.