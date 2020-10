„Nur Kacheln zählen ist langweilig“: Saalelder Schwimmer träumt von Olympia

Für David Thomasberger könnte Weihnachten in diesem Jahr ein paar Tage vor Heiligabend stattfinden: Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest besteht für den gebürtigen Unterwellenborner erstmals wieder die Möglichkeit, sich für die auf das kommende Jahr verlegten Olympischen Spiele in Japan zu qualifizieren. „Es ist und bleibt mein großer Traum“, sagt der 24-jährige Schwimmer. Im März diesen Jahres wollte er im norwegischen Bergen bereits einmal dazu Anlauf nehmen – doch wenige Tage vor dem Wettkampf kam die erste Corona-Welle. Und der Wettkampf fand nicht statt.

Ein erster Wettkampf in Magdeburg

Und für den jungen Mann begann eine Zeit, die von einer kurzen Trainingspause, danach viel Ausdauertraining und vor allem immer wieder der Suche nach der Motivation geprägt war. „Wir hatten in Magdeburg Ende Juli den ersten Wettkampf, da bin ich wie gewohnt die 200 Meter Schmetterling geschwommen“, erzählt Thomasberger, der froh war, dass überhaupt mal wieder ein Wettkampf stattfand. Denn die Langeweile wurde immer übermächtiger: „Nur auf dem Sofa sitzen ist schon ganz schön langweilig“, so der junge Mann, der es anfangs, damals im Frühjahr, „alles total doof“ fand.

Und immer nur Training ist auch nicht so prickelnd: „Auch Kacheln zählen ist mit der Zeit langweilig“, umschreibt es der Leistungssportler, der beim Saalfelder Schwimmverein mit dem Schwimmen begann und jetzt bei der SSG Leipzig von Schwimm-Erfolgstrainer Frank Embacher trainiert wird. Jetzt stand für Ende Oktober/Anfang November in Berlin die deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Doch auch hier: „Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der damit verbundenen Unsicherheit, die sich auch in den Meldezahlen bemerkbar macht, kann die Deutsche Meisterschaft als solche nicht durchgeführt werden“, heißt es auf der Homepage des Schwimmverbandes. Nun denkt man in Leipzig darüber nach, vielleicht ein eigenes Wettkampfsystem für die dortigen Kaderathleten aus der Taufe zu heben.

Fehlende Trainingslager schlagen auf das Gemüt

Und so trainiert David Thomasberger weiter, immer Olympia im Blick. Seit Anfang September wieder zehn Einheiten pro Woche, nachdem er vorher in den Urlaub fuhr. Aber auch hier schlug Corona zu, fiel der geplante Aufenthalt in Spanien flach. Und die Absagen gingen auch auf sportlichem Gebiet im Frühherbst weiter: Trainingslager sind Fehlanzeige, „dabei sind wir große Fans von Höhentrainingslager“, sagt der Saalfelder. Das schlägt natürlich schon etwas auf die Stimmung.

Jetzt hilft ihn sein großer Traum, ein Olympiastart, weiter, ist motivierend. „Wenn man in der Gruppe trainiert, fällt einen auch vieles etwas leichter“, sagt David Thomasberger, der bereits beim Magdeburger Wettkampf vor einigen Wochen wieder gut drauf war. Dort schwamm er die 200 Meter in 1:57:10 Minuten. Die Olympianorm liegt bei 1:56,30 Minuten, das ist nicht so weit weg. Und es trägt dazu bei, dass die Motivation bei ihm weiter oben bleibt.