Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberbösas Tischtennis-Reserve holt sich Kreismeistertitel

In Schernberg fand das Kreispokalfinale im Tischtennis statt. Dem dortigen TTV gelang es wieder einmal, eine große Anzahl an tischtennisbegeisterten Zuschauern in die heimische Halle zu locken. Der Gastgeber hatte es mit dem Tabellenprimus der 1. Kyffhäuserliga, dem SV Elektro Sondershausen, dem SV Viktoria Heldrungen und dem TTC Oberbösa II zu tun. Im Spitzenspiel der Pokalfinalrunde musste sich Elektro Sondershausen gegen Oberbösa II jedoch klar mit 0:4 geschlagen geben und sich mit dem zweiten Platz begnügen. Dank zweier weiterer Siege gegen die Hausherren und dem SV Viktoria Heldrungen sicherte sich die Reserve des TTC Oberbösa ungeschlagen und mit 6:0-Punkten den Pokalsieg 2020. Platz drei ging mit 2:4-Punkten (4:1-Sieg gegen Heldrungen) an den TTV Schernberg, gefolgt vom SV Viktoria Heldrungen, der dieses Mal kein Spiel gewinnen konnte. aber dennoch sichtlich viel Spaß hatte in der Endrunde.