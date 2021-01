Oberheldrunger Fußballer laufen Marathon für guten Zweck

Oberheldrungen. Eine kleine sportliche Aktion sollte es werden, mehr nicht. Eine neue Idee, ein anderer Rahmen, einfach was auf die Beine stellen. Was dann aber am Ende dabei raus kam, übertraf die Vorstellungskraft aller Beteiligten. Der Fußballverein LSG 80 Oberheldrungen hat sich eine besondere Aktion ausgedacht, um finanzielle Hilfen für das Kinderhospiz Mitteldeutschland zu generieren. Denn wie so fast überall, mussten sich Alternativen überlegt werden. So hätte es im Normalfall ein Benefizspiel des Kreisoberligisten gegeben und in Hauteroda hätte zugunsten des Kinderhospizes der Silvesterlauf stattgefunden. Zwei Aktionen, die aktuell nicht denkbar sind und somit ersatzlos gestrichen werden mussten.

Christopher Plischka, Spieler und Vorstandsmitglied bei der LSG, und Spieler Marcus Bödger hatten die Idee, Spenden zu sammeln. „Wir dachten am Anfang, dass wir durch den Ort laufen und etwas Geld sammeln. Oder von Oberheldrungen nach Hauteroda laufen und zurück und dabei Geld sammeln“, berichtet Plischka über die Anfänge. Doch die beiden wollten es etwas größer aufziehen, machten ein Video für die heute so immens wichtigen sozialen Plattformen, gestalteten Flyer, organisierten Spendenboxen. Schon bei der Ankündigung war das Interesse groß. Wie groß alles aber am Ende wurde, war nicht abzusehen. Es kamen über 15.000 Euro zusammen. Bei dem was sich die beiden Sportler im Vorfeld ausgemalt hatten, eine Summe, die sie nicht ansatzweise erahnten. „Wir haben das alles komplett unterschätzt und sind auch heute noch überwältigt“, ist Plischka teilweise sprachlos. Gespendet werden kann zudem immer noch und auch weiterhin zählt jeder Euro.

Im Vorfeld haben sich die beiden einige Challenges ausgedacht, um das Interesse etwas zu steigern. Bei einer Spendensumme von 500 Euro wollte die LSG Schnitzel klopfen. Bei 750 Euro wollten Marcus Bödger und Christopher Plischka einen Marathon laufen und das taten sie am Sonntag. „Wir zwei sind zwar in der Mannschaft die beiden, die am häufigsten laufen, einen Marathon aber haben auch wir noch nicht gemacht“, hatte Plischka großen Respekt davor. 25 Kilometer waren es schon mal, aber eine Läuferweisheit besagt, dass ein Marathon erst bei 30 Kilometern anfängt. „Und das stimmt auch, denn von da an war es ein echter Kraftakt und es fühlte sich wie eine Ewigkeit an.“ Im Normallfall laufen die beiden elf, zwölf Kilometer – eine bekannte Strecke. Und das in einer ordentlichen Zeit, denn die beiden versuchen immer unter fünf Minuten pro Kilometer zu bleiben. Dass das beim Marathon nicht klappen sollte, war allen Beteiligten klar und ebenso wenig wichtig. Als die beiden im Ziel waren, überwog die Freude über das Erreichte. „So schlimm fühlt es sich gar nicht an und die Schmerzen halten sich auch in Grenzen“, lachte einen Tag später Plischka schon wieder und kündigte an, dass dies nicht sein einziger Marathon bleiben sollte.

Bei 750 Euro Spendensumme ist es freilich nicht geblieben und im Vorfeld wurden weitere Challenges ins Leben gerufen: Für 1000 Euro ein Benefizspiel LSG 80 Oberheldrungen gegen SV BW Bad Frankenhausen wird veranstaltet; für 1500 Euro verzichtet Schiedsrichter Ronny Schillinger bis Sommer 2021 auf seine Schiedsrichter-Spesen und spendet diese dem Hospiz; für 2000 Euro organisiert Silke Bartsch eine Nudel-Party für die Kinderheime in Oberheldrungen und Heldrungen; für 3000 Euro ein Zuschlag von 10 % von einer Privatperson; für 4000 Euro treten die Mamas der C-Junioren beim Benefizspiel als Cheerleading-Gruppe auf; für 5000 Euro geht die LSG-Mannschaft Eisbaden und schließlich für 6666 Euro lassen sich Marcus Bödger und Christopher Plischka eine Glatze schneiden. Wie das dann in naher Zukunft aussehen wird, werden die Beteiligten mit Sicherheit auf ihren sozialen Netzwerken preisgeben.