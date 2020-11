Oberhofs Stützpunktleiter Heiko Krause: Der Mann, der alles kann

Wer darf trotz Bauarbeiten wann auf welche Sportanlage, welche Finanzen übernimmt der Thüringer Skiverband, welche Trainer gehen in Rente und wer folgt nach – der Arbeitstag von Heiko Krause ist gut gefüllt. Seit dem 1. November ist der 46-Jährige Frauenwalder Bundesstützpunktleiter des Deutschen Skiverbands in Oberhof. Krause ist froh, dass die jungen Sportler vom Sportgymnasium trotz Corona trainieren können. Für die Profis gab es ohnehin kaum Einschränkungen.

Der studierte Bauingenieur setzte sich bei der Bewerbung für den Posten beim Deutschen Skiverband durch. Weil Krauses Vorgänger Holger Wick lieber wieder als Trainer arbeiten wollte, hatte Thomas Grellmann den Job kommissarisch übernommen. Jetzt ist Grellmann OK-Chef für Biathlon-Weltcup und WM. „Der DSV und ich konnten uns eine Zusammenarbeit gut vorstellen“, sagt Krause, der den Skisport von der Pike auf kennt.

Vom Bratwurstbraten bis zur Steuererklärung

„Mit Skispringer Ronny Hornschuh war ich in der Sportschule in einer Klasse. Mit Langläuferin Manuela Henkel habe ich Abitur gemacht“, erzählt der gebürtige Zella-Mehliser, der seine Stärken auf den langen klassischen Distanzen hatte. Zur großen Karriere hatte es für den Thüringer zwar nicht gereicht, dafür zeigte er seine Stärken in der Organisation. „Vom Bratwurstbraten bis zur Steuererklärung habe ich schon alles gemacht“, sagt der dreifache Vater, der Sportwart, Übungsleiter mit C-Lizenz in Schmiedefeld und 2018 als Vizepräsident des Thüringer Skiverbandes verantwortlich für Leistungssport war. Er ist eben ein Mann, der alles kann.

In der Wintersport-Hauptstadt Oberhof koordiniert Krause nun: „Ich bin verantwortlich, dass das Training für alle reibungslos funktioniert.“ Es geht um Kostenübernahmen für Trainingslager, -zeiten und die Verbesserung bei der Nutzung der Infrastruktur. „An der Modernisierung der Rodelbahn oder der Schanzen habe ich 2008 selbst in einem Planungsbüro mitgearbeitet. Inzwischen ist auch das Problem mit den Skisprungschanzen gelöst. Unsere Sportanlagen sind top in Oberhof und wir verfügen jetzt über eine der besten Jugendschanzen der Welt“, so Krause. Die weiten Wege, wie die Fahrten zum Trainieren ins Erzgebirge gehören der Vergangenheit an. „Damit gibt es keine Ausreden hinsichtlich der Trainingsbedingungen mehr“, sagt er.

Ziel: 20 Prozent der Podestplätze

Die Ansprüche sind seit jeher hoch im Grünen Herzen. „Die Zielmarke bei den Teilnehmern und Podestplätzen bleibt bei 20 Prozent gegenüber Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg. Das haben wir in den vergangenen Jahren im Großen und Ganzen geschafft“, fordert er. Manche Löcher wie bei den Kombinierern oder im Biathlon der Frauen ließen sich aber nicht so schnell schließen. „Manchmal fehlt der letzte Punch“, bleibt Krause Kritiker. „Allerdings sind die Fußstapfen nach teils glorreichen Zeiten auch ziemlich groß“, schränkt er ein.

Im Sportgymnasium sieht Krause einen großen Standortvorteil. „Es gibt auch mit dem Internat und den Sportstätten alle Voraussetzungen für die jungen Leute, es hier in die Weltspitze zu schaffen“, weiß Krause, der aber die Tür für Spätentwickler und Quereinsteiger offen sieht.

Er selbst, der am 50-km-Skilanglauf im TV auch Spaß hat, „wenn die Athleten im Wald verschwinden“, findet nicht mehr so oft Zeit für das eigene Sporttreiben. „Früher habe ich den Halbmarathon beim Rennsteiglauf aus der Kalten bestritten, war 20 Mal dabei. Jetzt bin ich schon 14 Jahre nicht mehr angetreten, kümmere mich aber noch mit meinem Frauenwalder Verein um den Verpflegungsstützpunkt“, erzählt er. Aber vielleicht klappt es im Winter doch mal mit einer gemütlichen Ski-Tour. „Beim meinem letzten Massenskilauf vor zwei Jahren habe ich es über 30 Kilometer allerdings schon nach einer Runde bereut“, lacht Krause und geht wieder an die Arbeit in seinem Büro.

Fünfkampf um zwei Weltcup-Plätze: Biathleten ab Samstag in Finnland

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Mit leeren Rängen auch weniger Kosten