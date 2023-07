Oberliga-Aufsteiger SV Arnstadt holt Marcel Bär vom FC Rot-Weiß Erfurt

Marcel Bär, hier noch im Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt, spielt in der kommenden Saison für den Oberliga-Aufsteiger SV 09 Arnstadt.

Arnstadt. Nach seinem Abschied vom FC Rot-Weiß Erfurt hat Marcel Bär einen neuen Verein gefunden. Der Abwehrspieler wechselt zum Oberliga-Aufsteiger SV 09 Arnstadt.

Für Marcel Bär wird gleich das erste Spiel im Trikot des SV 09 Arnstadt zu einem besonderen Duell. Der Abwehrspieler trifft mit seinem neuen Verein zum Saisonstart in der Oberliga am kommenden Samstag (14 Uhr) auf Budissa Bautzen, wo der gebürtige Sachse in der Regionalliga-Saison 2018/19 unter Vertrag stand.

Im Sommer lief die Zusammenarbeit von Bär mit dem Viertligisten FC Rot-Weiß Erfurt aus, nun freut sich der Verteidiger auf seine neue Aufgabe. „Die gute Qualität der Mannschaft und des Trainerteams haben mich überzeugt und machten mir die Entscheidung einfach“, sagte der 24-Jährige.

Für Martin Hauswald ist Bär ein Wunschspieler: „Marcel bringt noch einmal eine gute Qualität in unseren Kader. Er ist auf der rechten Seite flexibel einsetzbar und bringt auch für die Offensive gute Qualitäten mit. Wir freuen uns, dass Marcel sich für uns entschieden hat“, sagte der Arnstädter Trainer.

Mit den Neuverpflichtungen von Florian Nieswandt, Niklas Hoffman, Harry Carter, Mateo Martinez, Christian Apel und nun Marcel Bär sieht sich der Oberliga-Aufsteiger gut gerüstet für die Saison und den Kampf um den Klassenerhalt.