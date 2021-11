Ohne drei Stars in Lissabon: BVB-Bosse fordern Weiterkommen

Dortmund Sicher weiter, sicher raus oder zittern bis zum letzten Spiel: Bei Borussia Dortmund sind nach dem vorletzten Gruppenspiel der Champions League bei Sporting Lissabon alle Möglichkeiten offen.

Festen Schrittes betrat Marco Reus im schicken grauen Anzug mit schwarzer Krawatte und grauer Ledertasche den Sonderflieger EW1909.

Sowohl der Druck als auch die Zuversicht waren im eiskalten Dortmund vor dem kleinen Endspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon (Mittwoch 21.00 Uhr/DAZN) zu spüren. Zumal die Borussia-Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc ihrem Team eine klare Botschaft mit an Bord gegeben hatten.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Wir sollten es einfach anpacken und gewinnen, dann ist das Ding durch", forderte Geschäftsführer Watzke. Und Sportchef Zorc betonte in den "Ruhr Nachrichten", das Spiel habe "herausragende Bedeutung für uns. Mit einem Sieg wären wir durch. Das sollte also die Herangehensweise sein, wie wir dort auftreten."

"Fast ein K.o.-Spiel"

Mit dem Liga-Hit gegen den aktuell nur einen Punkt entfernten FC Bayern am 4. Dezember in Dortmund beschäftigte sich nach eigener Aussage noch niemand. Denn die Partie beim portugiesischen Meister ist "fast ein K.o.-Spiel", wie Kapitän Reus betonte. Denn mit einem Sieg wäre wegen des gewonnenen Direktvergleichs zwar der Einzug ins Achtelfinale sicher. Im Falle einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied wäre der BVB aus demselben Grund aber auch schon sicher raus. "Als Spieler freust du dich auf solche Spiele", sagte Kapitän Reus bei Sky: "Wir haben es in der eigenen Hand." Der Gruppensieg ist nach den beiden Niederlagen mit insgesamt 1:7 Toren gegen Ajax Amsterdam aber schon sicher an die Niederländer vergeben.

Und in Lissabon muss die Borussia ohne 3H spielen: Ohne Mats Hummels, der nach seiner fragwürdigen Rote Karte gegen Ajax gesperrt ist. Ohne den seit Wochen verletzten Champions-League-Torschützen Erling Haaland. Und nun auch ohne Offensivspieler Thorgan Hazard nach einem positiven Corona-Test.

Nach dem hart erkämpften 2:1-Ligasieg gegen den VfB Stuttgart glaubt Trainer Marco Rose sein Team aber in der Spur. "Wir haben die Chance, in die nächste Runde einzuziehen. Dafür lohnt es sich zu arbeiten. Und die Art und Weise, wie wir gegen Stuttgart gearbeitet haben, gibt eine Menge Rückenwind."

BVB-Kapitän zuversichtlich

Reus, der gegen Stuttgart fünf Minuten vor dem Ende den Siegtreffer erzielte, sieht darin gar "eine neue Stärke" und "eine schöne Qualität. Es wird oft gesagt, dass wir schön spielen, aber verlieren. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders: Wir tun uns ein bisschen schwer, aber gewinnen die Spiele. Dadurch kann man viel Positives mitnehmen kann. Auch wenn es für die Zuschauer nicht schön anzusehen ist. Aber am Ende geht es um die drei Punkte."

Auch in Lissabon. "Wir können mit breiter Brust hinfahren, auch wenn die Spiele gegen Ajax ernüchternd waren", unterstrich Nationalspieler Julian Brandt: "Unsere Chance wollen wir mit breiter Brust nutzen."

© dpa-infocom, dpa:211123-99-109487/2