Ohrdrufs Kegler gehen mit Niederlage in die Winterpause

Ohrdruf Kegel-Zweitligist unterliegt Hirschau mit 3:5 und verpasst einen klaren Schritt Richtung Klassenerhalt.

Die Hälfte der Spiele gewonnen, die Gesamtpartie aber verloren – für Ohrdrufs Zweitliga-Kegler endete der Jahresabschluss in der 2. Bundesliga Mitte gegen Hirschau beim 3:5 (3507:3588) etwas enttäuschend. Über die gesamte Spielzeit glich das Duell einem Auf und Ab. Marc Schunke legte mit 614 Holz vor und holte den ersten Punkt, während sich Kevin Schmidt (578) beugen musste. Dieses Muster setzte sich in den zwei weiteren Paarkreuzen fort. Während Jörg Arcularius mit 591 Holz seinen Gegner (586) knapp bezwang, fand Oliver Henke nicht richtig ins Spiel und gab alle Bahnen ab (564).

Schon hier zeigte sich, dass Ohrdruf aufgrund des Rückstandes in der Gesamtzahl wohl beide Schlussspiele würde gewinnen müssen. Und Norbert Graul zog an den Ketten, knackte die 600er-Marke und holte mit 611 den Punkt. Allerdings lief es für Florian Erdmann (549) nicht gut, der mit Daniel Rösch auch noch den Tagesstärksten gegen sich hatte. Der Ohrdrufer gab alle Bahnen ab, Hirschau fuhr den dritten Einzelpunkt ein und kam so zum verdienten Auswärtssieg. In der Tabelle rückt das Feld weiter zusammen. Der KSV bleibt Drittletzter, doch schmolz der Vorsprung auf Zeil nach deren Sieg im Kellerduell auf zwei Punkte.