Olympia-Newsblog Olympia: So liefen die Wettkämpfe am Dienstag in Tokio

Tokio/Essen. Auch heute kämpfen die Top-Athleten bei Olympia wieder um Medaillen. In unserem Newsblog informieren wir Sie über alles Wichtige.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio steht der nächste Wettkampftag an - und auch heute gibt es zahlreiche Medaillenentscheidungen. Eines ist jedoch sicher: In unserem Olympia-Newsblog verpassen Sie nichts. In diesem Artikel informieren wir Sie fortlaufend über alle Entscheidungen und alles Wichtige zu den Spielen in Tokio.

Olympia-Aus: Deutsche Handballer unterliegen Ägypten

Deutschlands Handballer haben eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio deutlich verpasst. Der Bronzegewinner von 2016 verlor am Dienstag im Viertelfinale gegen Afrikameister Ägypten klar mit 26:31 (12:16) Toren und musste den Traum von der fünften deutschen Medaille in der olympischen Geschichte des Männer-Handballs begraben. Bester deutscher Werfer waren Rückraumspieler Julius Kühn und Kreisläufer Johannes Golla mit je sechs Treffern.

Armand Duplantis holt Gold im Stabhochsprung

Der schwedische Überflieger Armand Duplantis hat Gold im Stabhochsprung gewonnen und damit seine sagenhafte Erfolgsstory fortgesetzt. Der erst 21 Jahre alte Weltrekordler triumphierte am Dienstag mit 6,02 m vor dem Amerikaner Christopher Nielsen. Bronze ging an Rio-Olympiasieger Thiago Braz aus Brasilien. Die deutschen Stabhochspringer Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre meisterten nur die 5,70 Meter und hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun.

1:3 - Hockey-Herren scheitern an Australien

Die deutschen Hockey-Herren sind im Halbfinale der Olympischen Spiele von Tokio gescheitert und spielen um Bronze. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag am Dienstag dem Weltranglisten-Ersten Australien 1:3 (1:2). Im Spiel um Platz drei trifft die DHB-Auswahl nun am Donnerstag auf die aufstrebenden Inder, die zuvor im Halbfinale 2:5 gegen Weltmeister Belgien verloren hatten. Mit einem Sieg könnte das deutsche Team noch seine olympische Medaillen-Serie nach Bronze (2016), Gold (2012), Gold (2008) und Bronze (2004) fortsetzen.

Die deutschen Damen waren in Tokio bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Foto: Getty

Tischtennis-Männer erarbeiten sich das Halbfinale

Die deutschen Tischtennis-Männer um Dimitrij Ovtcharov haben zum vierten Mal in Folge das Halbfinale des olympischen Teamwettbewerbs erreicht. Bronzemedaillengewinner Ovtcharov, Routinier Timo Boll und Patrick Franziska bezwangen Taiwan 3:2 und kämpfen am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) gegen Japan um den Einzug ins Endspiel. Zuvor hatten auch die deutschen Frauen den Sprung ins Halbfinale geschafft.

Biles gewinnt bei Rückkehr Bronze am Schwebebalken

Superstar Simone Biles aus den USA hat bei ihrer Rückkehr auf die Turn-Bühne bei den Olympischen Spielen die zweite Medaille gewonnen. Die 24-Jährige kam am Dienstag bei ihrem Comeback in Tokio nach psychischen Problemen auf 14,000 Punkte im Finale am Schwebebalken und holte wie bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro Bronze. In Tokio hatte die Rekord-Weltmeisterin nach ihrem Ausstieg beim Team-Finale mentale Probleme öffentlich gemacht und deswegen auf die Starts im Mehrkampf, am Stufenbarren, im Sprung und am Boden verzichtet. Mit der Mannschaft hatte sie Silber gewonnen.

Bahn-Vierer der Frauen stellt im Finale erneut Weltrekord auf

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat mit einem weiteren Weltrekord erstmals olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung gewonnen. Franziska Brauße (Metzingen), Lisa Brennauer (Kempten), Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld) setzten sich im Finale über 4000 m in 4:04,242 Minuten gegen Großbritannien durch und unterboten damit ihre erst im Vorlauf erneut aufgestellte Bestmarke.

Es war der erste Olympiasieg für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Wettbewerben im Izu Velodrome. Bronze ging an die USA. Bereits am Vortag hatte das deutsche Quartett in der Qualifikation den fünf Jahre alten Weltrekord von Großbritannien um fast drei Sekunden unterboten.

Kunstturner Lukas Dauser holt Silber am Barren

Am Am letzten Wettkampftag hat Lukas Dauser (28) dem Deutschen Turner-Bund (DTB) am Barren die erste Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio beschert. Der EM-Dritte aus Unterhaching holte am Dienstag mit 15,700 Punkten Silber. Gold ging an den Chinesen Zou Jingyuan (16,233), Bronze gewann Arican Ferhat (Türkei/15,633).

Foto: Getty

Bahnrad-Vierer der Männer verpasst Medaille deutlich

Der Bahnrad-Vierer der Männer muss trotz eines deutschen Rekordes weiter auf seine erste olympische Medaille seit 21 Jahren warten. Theo Reinhardt (Berlin), Felix Groß (Leipzig), Leon Rohde (Hamburg) und Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) wurden am Dienstag in Izu in ihrem Lauf gegen Kanada mit einer Zeit von 3:48,861 Minuten gestoppt. Damit lagen sie gut eineinhalb Sekunden unter der alten deutschen Bestmarke, was aber nicht für den Einzug in die Medaillenläufe reichte. Italien mit Superstar Filippo Ganna fuhr in 3:42,307 Minuten Weltrekord.

Wolfram wird Siebter Vom Drei-Meter-Brett

Wasserspringer Martin Wolfram hat bei den Olympischen Spielen den siebten Platz im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett belegt. Der Dresdner erhielt für seine sechs Sprünge im Finale am Dienstag 426,75 Punkte. Auf eine Medaille, die extrem überraschend gewesen wäre, fehlten dem 29-Jährigen 91,25 Zähler. Nach seinem letzten Sprung lächelte Wolfram und winkte Richtung Tribüne.

Katamaran-Segler Kohlhoff/Stuhlemmer holen Bronze

Das Katamaran-Mixed-Tean Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer haben Olympia-Bronze gewonnen. Die Kieler Mixed-Crew verteidigte am Dienstag im Medal Race der Nacra 17-Klasse vor Enoshima ihren dritten Platz in der Gesamtwertung. Dazu reichte dem 26-jährigen Kohlhoff und der fünf Jahre jüngeren Stuhlemmer ein achter Rang in der Abschluss-Wettfahrt. Olympiasieger wurden Ruggero Tita/Caterina Banti aus Italien vor John Gimson/Anna Burnet aus Großbritannien.

Frankreichs Handballer stürmen ins Halbfinale

Frankreichs Handballer haben in Tokio das Halbfinale erreicht. Der Rekordweltmeister ließ dem krassen Außenseiter Bahrain beim 42:28 (21:14) keine Chance und erreichte damit zum vierten Mal in Folge die Runde der letzten Vier. 2008 und 2012 war Frankreich Olympiasieger, 2016 in Rio gewann das Team um Superstar Nikola Karabatic die Silbermedaille.

Im zweiten Viertelfinale besiegte Spanien nach einer Aufholjagd den Vizeweltmeister Schweden mit 34:33 (18:20). Der Europameister lag in der zweiten Halbzeit schon mit 25:29 zurück, ehe er das Spiel noch drehte. Gegner im Halbfinale ist der Sieger der Partie zwischen Topfavorit Dänemark und Norwegen.

Erneut Weltrekord: Bahn-Vierer der Frauen fährt um Gold

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat erneut einen Weltrekord aufgestellt und fährt um den Olympiasieg in der Mannschaftsverfolgung. Franziska Brauße (Metzingen), Lisa Brennauer (Kempten), Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld) qualifizierten sich gegen Italien über 4000 m in 4:06,159 Minuten für das Rennen um Gold (10.26 Uhr MESZ) und haben bei den Bahnrad-Wettbewerben im Izu Velodrome damit mindestens die Silbermedaille sicher.

Gegner im Finale ist Großbritannien, das den deutschen Weltrekord vom Vortag in 4:06,748 Minuten im dritten Vorlauf am Dienstag zunächst unterboten hatte. Im vierten Durchgang konterte das deutsche Quartett, das bereits am Montag in 4:07,307 Minuten die fünf Jahre alte Weltbestmarke der Britinnen (4:10,236) um fast drei Sekunden pulverisiert hatte, erneut.

US-Basketballer werfen Weltmeister Spanien aus demTurnier

Die US-Basketballer haben einen wichtigen Schritt zum vierten Olympiasieg nacheinander gemacht. Der Gold-Favorit um NBA-Superstar Kevin Durant setzte sich am Dienstag im Viertelfinale gegen Weltmeister Spanien klar mit 95:81 (43:43) durch und steht im Halbfinale. Für die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich war Durant mit 29 Punkten auch erfolgreichster Werfer. Für die Spanier, die bereits bei Olympia 2016 im Halbfinale an den USA gescheitert waren, traf Ricky Rubio (38) in Saitama am sichersten.

Segler Heil/Plößel holen erneut Olympia-Bronze

Erik Heil und Thomas Plößel haben bei den olympischen Segel-Regatten vor Enoshima erneut Bronze gewonnen. Dank eines zweiten Platzes im Medal Race der 49er verbesserten sich der Kieler und der Hamburger am Dienstag vom vierten auf den dritten Rang der Gesamtwertung und wiederholten ihren Erfolg von Rio 2016. Gold sicherten sich die Briten Dylan Fletcher/Stuart Bithell durch den Sieg im Medaillenrennen, Silber ging an die Rio-Olympiasieger Peter Burling/Blair Tuke aus Neuseeland.

Ringer Stäbler verliert in Tokio dramatisch

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler ist bei den Olympischen Spielen in Tokio auf dramatische Art und Weise im Viertelfinale gescheitert. Das Duell des Musbergers mit dem Iraner Mohammad Reza Geraei am Dienstag endete 5:5. Da Stäbler in der Schlussphase des von beiden Seiten hitzig geführten Duells aber eine Verwarnung und somit die letzten zwei Punkte gegen sich kassierte, war sein Gegner der Sieger. Stäbler muss nun hoffen, dass Geraei das Finale erreicht. Nur dann dürfte der 32-Jährige im letzten Turnier seiner Karriere in der Hoffnungsrunde der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm weitermachen und hätte über diese am Mittwoch noch die Chance auf Bronze und einen krönenden Abschluss seiner Laufbahn.

Seglerinnen Lutz/Beucke gewinnen Olympia-Silber

Tina Lutz und Susann Beucke haben bei den olympischen Segel-Regatten vor Enoshima Silber gewonnen. Mit Platz fünf im abschließenden Medaillenrennen der 49er FX verbesserte sich das Duo aus Holzhausen und Strande am Dienstag noch vom dritten auf den zweiten Rang der Gesamtwertung. Olympiasiegerinnen wurden wie 2016 in Rio die Brasilianerinnen Martine Grael/Kahena Kunze. Bronze ging an die Niederländerinnen Annemiek Brekkering/Annette Dütz.

Foto: dpa/pa

Fabelweltrekord von Warholm über 400 Meter Hürden

Der Norweger Karsten Warholm ist in einer Fabelweltrekordzeit zum Olympiasieg über die 400 Meter Hürden gestürmt. Der zweifache Weltmeister rannte am Dienstag in Tokio in unglaublichen 45,94 Sekunden zum Triumph vor dem US-Amerikaner Rai Benjamin (46,17). Bronze sicherte sich Alison dos Santos (46,72) aus Brasilien.

Tischtennis-Frauen wahren mit Medaillenchancen

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben im Mannschafts-Wettbewerb das Halbfinale der Olympischen Spiele erreicht. Die an drei gesetzten Petrissa Solja, Shan Xiaona und Han Ying behaupteten sich im Viertelfinale am Dienstag in Tokio knapp mit 3:2 gegen Südkorea. Damit wahrten die Olympia-Zweiten von 2016 ihre Medaillenchance. Allerdings treffen die Deutschen in der Vorschlussrunde am Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) aller Voraussicht nach auf die Topfavoritinnen aus China. Die Chinesinnen treten in der Runde der besten Acht am Dienstag (07.30 Uhr MESZ) noch gegen Singapur an.

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo gewinnt Gold bei Olympia

Foto: Andrej Isakovic/AFP

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Die 27-Jährige sprang am Dienstag in ihrem letzten Versuch 7,00 Meter und setzte sich damit vor der Amerikanerin Brittney Reese und Ese Brume aus Nigeria durch.

Deutsche Basketballer scheiden im Olympia-Viertelfinale aus

Die deutschen Basketballer sind im Viertelfinale des olympischen Turniers ausgeschieden. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl musste sich am Dienstag Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic mit 70:94 (37:44) geschlagen geben und verpasste in Saitama den erstmaligen Einzug in ein Halbfinale bei Olympischen Spielen.

Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds, die es zum ersten Mal seit 1992 in die K.o.-Phase geschafft hatte, war Maodo Lo (elf Punkte). Bei Slowenien ragten Zoran Dragic (27) und Doncic (20) heraus. Der deutsche Bezwinger trifft nun am Donnerstag auf den Sieger der Begegnung Frankreich gegen Italien.

Keine Schweigeminute bei Olympia für Hiroshima-Opfer

Während der Olympischen Spiele in Tokio wird es keine Schweigeminute für die Opfer des Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Hiroshima geben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied, entgegen der offiziellen Bitte Hiroshimas die Athleten und anderen Teilnehmer der Spiele nicht aufzurufen, eine Schweigeminute einzulegen. IOC-Chef Thomas Bach habe dem Bürgermeister Hiroshimas einen Brief geschrieben, sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Dienstag. Bach hatte vor Beginn der Spiele Hiroshima einen umstrittenen Besuch abgestattet und im Friedenspark einen Kranz niedergelegt sowie für die Opfer des Atombombenabwurfs 1945 eine Schweigeminute gehalten.

Kanuten Brendel/Hecker holen Bronze im Candadier-Zweier

Sebastian Brendel und Olympia-Debütant Tim Hecker haben im Canadier-Zweier mit Bronze die erste Medaille für die deutschen Kanuten gewonnen. Zum erhofften Gold reichte es für das Duo aus Potsdam und Berlin am Dienstag über die 1000-Meter-Distanz aber nicht ganz. Auf dem Sea Forest Waterway in Tokio musste der als Mitfavorit ins Rennen gegangene 33 Jahre alte Brendel mit seinem neuen Partner Hecker (23) den Kubanern Sergey Torres Madrigal/Fernando Dayan Jorge Enriquez und den chinesischen Weltmeistern Liu Hao und Zhen Pengfei den Vortritt lassen.

Viertelfinalaus für Beachvolleyballerinnen Ludwig/Kozuch

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben in Tokio den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im Viertelfinale der Olympischen Spiele unterlag das Duo aus Hamburg den Weltranglistenfünften Alix Klineman/April Ross aus den USA 0:2 (19:21, 19:21). Von den ursprünglich drei deutschen Duos in Japan ist damit nur noch das Team aus Julius Thole und Clemens Wickler im Wettbewerb. Die Vizeweltmeister treffen in ihrem Viertelfinale am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ) in einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren auf Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski aus Russland.

Leipziger Farken erreicht über 1500 Meter das Halbfinale

Der Leipziger Robert Farken ist bei den Olympischen Spielen in Tokio über die 1500 Meter ins Halbfinale gelaufen. Der 23-Jährige qualifizierte sich in 3:36,61 Minuten in seinem Vorlauf. Amos Bartelsmeyer aus Frankfurt (3:38,36) kam am Dienstag hingegen nicht weiter. Zu den Goldfavoriten gehören Rio-Olympiasieger Matthew Centrowitz aus den USA (3:41,12), Europameister Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen (3:36,49) und der kenianische Weltmeister Timothy Cheruiyot (3:36,01), der sich mit der zweitschnellsten Vorlaufzeit qualifizierte