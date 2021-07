Oppurg und Orlatal bestreiten Kreispokalfinale

Bad Lobenstein. Knapp waren sie, die Halbfinalspiele im Fußball-Kreispokal Jena/Saale-Orla. Zweimal reichten 90 Minuten nicht zur Entscheidung.

SG VfR Bad Lobenstein II – FSV Orlatal Langenorla 3:6 n.E. (2:2, 0:1)

Der FSV Orlatal steht im Pokalfinale. Die Elf um Trainer Jens Reich konnte sich in einer spannenden und dramatischen Partie im Elfmeterschießen durchsetzen. Die Gäste sahen bereits wie der Sieger aus, führten bis in die Nachspielzeit mit 2:1. Doch der auf SG-Seite im Tor stehende Findeiß schaltete sich in der Nachspielzeit in den Angriff ein und köpfte nach einer Ecke seine Farben noch in die Verlängerung. Juri Hajcenko von der SG: „Manchmal gewinnen die Glücklicheren. Wir investierten, ließen den Ball laufen. Orlatal nutzte seine Konterchancen. Wir kamen aber zurück ins Spiel und kämpften uns in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen hatte Orlatal das glücklichere Händchen.“ Die Gäste waren die effektivere Mannschaft. Die Koseltaler hatten gute Ansätze, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Was aufs Tor kam, parierte Keeper Vogt oder bereinigten seine Vorderleute. Dagegen zeigten die Gäste Vollstreckerqualitäten, als Näther nach Doppelpass mit Künzel die Führung erzielte (38.) und Thurmann nach Vorlage Rosenbergers kurz nach Wiederanpfiff diese ausbaute. Bad Lobenstein konnte wieder Hoffnung schöpfen, als Linke der Anschlusstreffer gelang (59.). Danach lag der Ausgleich in der Luft, den Findeiß erzielte. In der Verlängerung merkte man beiden Mannschaften die schwindenden Kräfte an, so musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Während auf FSV-Seite Krauße, Künzel, Fischer und Teichmann trafen, konnte auf SG-Seite nur Dittmar verwandeln.

FC Chemie Triptis – TSV 1898 Oppurg 2:3 n.V. (2:2, 1:1)

Auch das zweite Halbfinale war an Spannung kaum zu überbieten, in dem sich die Oppurger nach Verlängerung durchsetzten und am kommenden Wochenende im Finale zuhause auf den FSV Orlatal treffen. Demzufolge zeigte sich Oppurgs Spielleiter Jürgen Rosenberger mehr als zufrieden: „Wir haben ein klein wenig mehr Glück gehabt. In einem Punktspiel wäre ein Remis gerecht gewesen. Rein und Bockner ragten mit ihrer individuellen Stärke heraus.“ Triptis begann stark, setzte die Gäste unter Druck und drängte auf die Führung, die aber auf der anderen Seite fiel. Nachdem der allein aufs Tor laufende Rein am FC-Torwart Flamm scheiterte, erzielte Modzelewski aus dem Gewühl heraus die Führung. Müller konnte nach Vorlage von Sieler diese im Gegenzug egalisieren. Im weiteren Verlauf wog die Partie hin und her. Als sich Reupsch auf der rechten Seite durchsetzte, erzielte er mit einem Schuss ins lange Eck die Führung der Chemiker. Auf der anderen Seite wurde der TSV für seinen Kampf kurz vor Schluss belohnt. Nachdem Bockner eine Hereingabe verpasste, erzielte Plass nach Zuspiel von Rein den Ausgleich. In der Verlängerung scheiterte zunächst Rein per Strafstoß an Torwart Flamm. Nach der folgenden Ecke stand Bockner goldrichtig und erzielte den Siegtreffer. Andre Nestvogel, Co-Trainer der Triptiser: „Wir haben es verpasst, nach dem 2:1 den Sack zuzumachen und leisteten uns beim 2:2 Ausgleich einen kollegialen Blackout. In der Verlängerung sind wir nicht mehr zum Zug gekommen. Oppurg hat das clever heruntergespielt.“