Oschitz startet mit Remis gegen USV Jena

Anfang Oktober startete die neue Punktspielsaison im Billard Karambol. In der Oberliga, der höchsten Thüringer Spielklasse, hatten die Oschitzer Billardsportler den USV Jena I zu Gast. Die Randschleizer traten im Einband mit Mario Elschner, im Cadre 35/2 mit Heiko Minning und in der freien Partie mit Thomas Stöckel an.

Mario Elschner spielte zunächst einen guten Durchschnitt von 2,15 Punkten. Trotzdem verlor er mit 51:43. In der zweiten Partie führte er bis zur vorletzten Aufnahme.

Thomas Stöckel mit zwei Siegen

Sein Gegner zog im Nachstoß noch vorbei. Thomas Stöckel ließ in der freien Partie nichts anbrennen und gewann zweimal deutlich, ohne spielerisch zu überzeugen. Nun kam es auf Heiko Minning an.

Die erste Partie ging an seinen Jenaer Kontrahenten, der mit 150:78 siegte. In die zweite Partie kämpfte sich Minning hinein und konnte sich leicht absetzen.

Der Billardsportler zeigte gute Nerven und gewann verdient mit 137:121. Das Unentschieden für Oschitz war erreicht.