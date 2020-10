Grünes Licht auch für den Ligaspielbetrieb der Radballer des Freistaats Thüringen. Nach den Thüringenpokalwettbewerben in Langenleuba-Niederhain wird in der dortigen Schulsporthalle am heutigen 10. Oktober der Oberligaspielbetrieb in allen Nachwuchsklassen beginnen.

Etwas später dann greift die Elite (Männerbereich) der Oberliga (Ende Oktober) wie auch der Verbandsliga ins Geschehen ein, war von TRSV-Radball-Koordinator Karsten Olbrich zu erfahren. Der SV Langenleuba-Niederhain 1949, der SV Blau-Gelb Ehrenberg und die SG Langenwolschendorf vertreten die Ostthüringer Farben mit je zwei Mannschaften. Der 36-jährige Olbrich: „Jeder der drei Vereine gibt dem Nachwuchs im Oberhaus eine Chance. Soll heißen, die Ehrenberger setzen mit Paul Louis Etzold/Elias Seitz und Langenwolschendorf mit Nils Kebsch/Manuel Paschka Juniorenteams in der Oberliga ein, der SV 1949 mit Paul Seifert/Tobias Hanisch eine Jugendmannschaft.“ In der Verbandsliga ist außer Ehrenberg (1), Niederhain (2) und Langenwolschendorf (1) auch die OTG 1902 Gera mit zwei Mannschaften vertreten. In Zeitz wurde das U 19-BDR-Pokalhalbfinale mit Beteiligung der Niederhainer Mannschaft Franz Mehnert/Paul Seifert ausgespielt. Platz drei reichte aber nicht für den Einzug in die Finalrunde, obwohl den beiden eine ordentliche Leistung bescheinigt wird. „Es war nicht einfach in Zeitz zu bestehen, immerhin gehört der Gastgeber dem Bundeskader an und auch Prechtal als Turniererster waren doch noch eine Nummer zu groß. Wobei Paul Seifert regulär auch eine Klasse tiefer spielt“, merkt Trainer Marcel Taube an. Um die bereits bestehende gute Nachwuchsarbeit beim SV Langenleuba-Niederhain 1949 noch weiter zu verbessern, schaffte sich die Radballabteilung weitere drei moderne Wettkampfgeräte an. Finanziert wurden diese 26er Schweizer Fabrikate aus Vereinsmitteln und Zuschüssen aus Lottomitteln Thüringer Ministerien. „Derzeit trainieren bei uns im Verein 22 Mädchen und Jungen mit viel Freude am Radball“, weiß Karsten Olbrich.