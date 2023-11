Para-Eishockey-Nationalkader zum dritten Mal in Ilmenau

Ilmenau 15 Perspektivkader im Sledge-Eishockey trainierten mit Nationaltrainer in Thüringen

Eine Reihe aus ganz Deutschland angereiste Perspektivkader der Nationalmannschaft im Sledge-Eishockey war erneut für ein paar Tage zu Gast in Ilmenau. Zum dritten Mal trafen sich die Spieler zu einem Sichtungslehrgang in der Eishalle der Universitätsstadt. Trainiert wurde dabei intensiv an drei Tagen verteilt in vier Einheiten zu je anderthalb Stunden unter Co-Nationaltrainer Michael Gursinsky sowie Luca Pokorny. Auch die Stadt wurde nebenher erkundet und das Handballspiel der Oberliga-Damen der HSG Ilm-Kreis gegen Saalfeld/Könitz besucht. Die vorausgewählten Spieler konnten sich in Thüringen für den erweiterten Kader der Para-Eishockey-Nationalmannschaft und auch für einige Länderspiele, die um den Jahreswechsel stattfinden sollen, empfehlen.