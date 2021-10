Paukenschlag in Meuselwitz: Trainer und Sportdirektor werfen hin

Meuselwitz. Fußball Regionalliga: Holm Pinder gibt das Amt als Chefcoach beim Regionalligisten ab. Auch Frank Müller geht freiwillig.

Im Auto, auf dem Weg zu seiner Tochter, verkündet ZFC Meuselwitz-Präsident Hubert Wolf das, was sich bereits angedeutet hatte. Nach der erneut schmerzhaften 0:4-Niederlage gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig und einem Wochenende Bedenkzeit, informierte Cheftrainer Holm Pinder, dass er für diese Aufgabe nicht mehr zur Verfügung steht.

„Holm möchte dem Verein auch die kommenden 15 Jahre in leitender Verantwortung zur Verfügung stehen. Das will er nicht aufs Spiel setzen und den Stuhl für einen frischen Trainer freimachen. Ich hatte keine schlagenden Argumente mehr“, so Präsident Wolf.

Frank Müller Foto: Tino Zippel

Das Amt des Vizepräsidenten wird Holm Pinder weiterhin bekleiden, auch Co-Trainer Daniel Rupf bleibt in dieser Position tätig. Am Montag habe der Trainerstab der Mannschaft diese Entscheidung persönlich mitgeteilt. Auch der bisherige Sportliche Leiter Frank Müller räumt freiwillig seinen Posten.

„Frank war maßlos enttäuscht über das kollektive Versagen des Teams in den vergangenen Wochen. Er haderte schon länger, will in nächster Zeit keinen von den Spielern sehen, was wir respektieren. Die Position des Sportlichen Leiters bleibt vorerst vakant, Frank Müller will dem Präsidium mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten beratend zur Seite stehen“, sagt Hubert Wolf.

Holm Pinder Foto: Tino Zippel

Der ZFC-Präsident bedauere, dass es zu diesen Entscheidungen kommen musste. Gleichzeitig findet er deutliche Worte in Richtung der Mannschaft: „Was wir hier im Dorf aufgebaut haben, ist etwas Besonderes. Darauf sind wir stolz. Und da tut es weh, wenn es mit derart desolaten Leistungen eingerissen wird. Das ist grob fahrlässig, jenseits von den Tugenden, die den ZFC in der Vergangenheit ausgezeichnet haben.“ Er selbst habe nach dem doppelten Rücktritt noch nicht mit der Mannschaft gesprochen, vom Leipzig-Spiel am Freitagabend sah er aufgrund einer Verbandssitzung nur die letzten zehn Minuten.

Der Meuselwitzer Mäzen betont, was ein möglicher Abstieg für weitreichende Folgen mit sich ziehen würde: „Es wäre signifikant, vom Nachwuchsbereich bis zur ersten Herrenmannschaft. Wir reden von wegfallenden Sponsorengeldern im höheren, sechsstelligen Bereich. Hier fließen nicht die Gelder wie in Jena oder beim BFC. Das muss endlich jedem klarwerden.“

Auf der Suche nach einem neuen Trainer sei entscheidend, „dass dieser alle aufrütteln kann. Wir setzen immer auf Werte wie Loyalität und Kontinuität. Damit muss sich der neue Coach identifizieren. Wir haben hinsichtlich Auftreten und Ausstrahlung sowie den persönlichen Ambitionen bestimmte Vorstellungen und begrenzte Mittel. Champions-League für Arme mit einem einstelligen Platz in der Regionalligatabelle.“

Zusammen mit Vize Pinder will Hubert Wolf die nächsten Tage den Trainermarkt sondieren.