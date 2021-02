Pauline Heßler trotz Trainingssturz auf dem Podest

Brotterode Die Lauschaer Skispringerin landete beim ersten Wettbewerb in Brotterode auf Rang zwei hinter der Österreicherin Hannah Wiegele. Bei den Männern siegte der Pole Stefan Hula.

Pauline Heßler hat es wieder gemacht. Auf ihrer Lieblingsschanze in Brotterode sprang die Lauschauerin zum dritten Mal in drei Jahren auf das Podest. Die 22-jährige belegte beim Continental-Springen ohne Zuschauer mit Sätzen von 106,5 m und 105,5 m auf der Inselbergschanze Platz zwei Sie lag damit hinter der überragenden Österreicherin Hannah Wiegele (113 m/113,5m), die gerade im finnischen Lahti bei der Junioren-WM Team-Weltmeisterin geworden war. Im Vorjahr hatte Heßler beim Heimspringen bereits einen Wettbewerb gewonnen und einmal Platz zwei belegt. 2019 war sie in der zweiten Liga des Skispringens schon als Erste und Dritte auf das Podium gesprungen.

Dabei gab es im Training am Samstagvormittag einen Schreckmoment. Im zweiten Sprung stürzte die blonde Thüringerin durch eine Unachtsamkeit bei der Landung. "Ich habe einen Schlag bekommen und bin gefallen. Da galt es nur sich lang zu machen", meinte Heßler, die danach ein paar Kopfschmerzen plagten. Doch im Wettkampf ein paar Minuten später zeigte Heßler ihre Heimstärke über den Dächern von Brotterode.

Die zweite Thüringerin im Feld schlug sich ebenso gut. Bei ihrer Premiere auf der Inselbergschanze kam die 18 Jahre alte Alina Ihle (Bieberau) auf Rang 17 (95,5 m/97,5 m). "Ich bin mit meiner Leistung wirklich zufrieden", lächelte Ihle, die kurz auf dem Holzthron der Führenden Platz nehmen durfte. Auf Platz drei kam die Russin Alexandra Barantschewa. Zehnte wurde übrigens Nika Prevc, die erst 15 Jahre alte kleine Schwester aus der berühmten slowenischen Skisprung-Familie mit drei Brüdern.

Bei den Männern musste Olympiasieger Gregor Schlierenzauer nach seiner 120-Meter-Bestweite im Training wegen Kniebeschwerden auf den Wertungsdurchgang verzichten. Auch Ex-Weltcupsieger Richard Freitag hatte keinen guten Tag und landete auf Rang 17 und verließ wortlos die Schanze. Dass er dabei bester Deutscher war, konnte ihn nicht trösten. Der Sieg ging an den Polen Stefan Hula. Die Plätze zwei und drei holten Markus Schiffner (Österreich) und Junshiro Kobayashi (Japan).