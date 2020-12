Erfurt/Sömmerda. In Staffel 1 der Fußball-Kreisliga Erfurt-Sömmerda bahnt sich Zweikampf um Aufstieg an, Staffel 2 scheint wegen eines Punktabzugs vorentschieden.

In allen Fußball-Ligen ruht coronabedingt seit Ende Oktober der Ball. So auch in den beiden Staffeln der Fußball-Kreisliga Erfurt-Sömmerda. Wir werfen einen Blick zurück auf das, was bisher dort geschah, und wagen eine Prognose, wie es weitergeht.