Stadtroda. Die Favoriten in der Landesklasse sind für Peter Dauel jedoch andere Teams – und dennoch möchte er mit Grün-Weiß Stadtroda ein Wörtchen in der Staffel mitreden. Über die nötige Qualität verfüge sein Kader, zumal nun auch noch zwei neue Spieler dazugestoßen sind. Und dann wäre da noch ein 21-Jähriger, in den er große Hoffnungen setzt….