Peter Posers Foto für die Ewigkeit

Panik überkam Peter Poser am 1. Oktober 1980 hinter dem Gehäuse von AS Rom. Geradezu schlagartig, inmitten von 16.000 Fans. Kurz zuvor hatte er noch das 4:0 von Andreas Bielau in der Europacup-Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen den AS Rom mit seiner Kamera verewigt. Natürlich habe er sich über den alles entscheidenden Treffer, der dem Team von Trainer Hans Meyer das Weiterkommen sicherte, gefreut. „Ich war ja nicht nur Fotograf. Ich war ja in erster Linie Fan“, sagt Poser, der seit 1970 die Kicker von der Saale fotografisch begleitet.

Doch besagte Freude über das Tor war schlagartig Geschichte, als er nach dem 4:0 in der 87. Minute merkte, dass beim erneuten Aufziehen die Perforation, jener gelöcherte Streifen entlang des Films, gerissen war. „Vielleicht ist es vor Freude passiert, vielleicht vor Aufregung. Ich weiß es nicht“, sagt der nunmehr 71-Jährige.

Ja, 1980. Poser erinnert sein Gegenüber daran, dass man die analoge Sportfotografie aus jenen Tagen nicht mit der digitalen von heute vergleichen könne. Da würden Welten dazwischen liegen. Der Jenenser lacht, wenn er davon berichtet, dass er für das Rückspiel in der ersten Runde des Europapokals der Pokalsieger nur auf einen einzigen Film zurückgreifen konnte. Der wiederum erlaubte ihm lediglich 36 Schwarz-Weiß-Aufnahmen, während die Profis von heute ein Spiel mit bis zu 5000 Bildern verewigen. Beim Stand von 3:0 habe er schon einen Großteil des Films verschossen gehabt, erinnert sich Poser. „Dann habe ich noch das Tor von Bielau festgehalten und dann riss er.“

Lediglich 36 Schwarz-Weiß-Aufnahmen

Die Kamera zu öffnen kam indes nicht in Frage. Zum einen hatte er sowieso keinen weiteren Film auf Tasche, zum anderen hätte er ihn vor Ort nicht herausnehmen können, ohne dass das Licht im Stadion die Bilder in Mitleidenschaft gezogen hätte. „Ich konnte einfach nichts machen. Das war schon bitter“, sagt der Fotograf, der davon ausgeht, dass vier oder fünf Bilder noch möglich gewesen wären.

Doch da der Film nur entlang der regelmäßigen Lochung in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte Peter Poser für diesen Abend wenigstens noch ein einziges Bild machen. Das wäre ihm nicht vergönnt gewesen, wenn der Film in Gänze gerissen wäre. Besagte letzte Option nutzte er, um die Fans zu verewigen, die mit dem Abpfiff der Begegnung den Platz stürmten, während über ihnen die erleuchtete Anzeigetafel mit dem denkwürdigen Spielausgang und den Torschützen thront: Kraus (26.), Lindemann (38.) und zweimal Bielau (71., 87.). Ein Motiv, das sich von selbst erklärt und in dem sich der spätere Mythos vom „Spiel der Spiele“ geradezu perfekt widerspiegelt.

Peter Poser beschwört ebenfalls den Mythos, als der die Begegnung gegen den AS Rom in die Annalen des FC Carl Zeiss Jena eingegangen ist. „Das Stadion war ja ausverkauft. Zwar hat kaum jemand nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel in Rom daran geglaubt, dass wir noch etwas drehen können, aber die Leute wollten halt noch ein Europacup-Spiel sehen. Ich habe auch nicht daran geglaubt, doch mit jedem Tor an diesem Abend wuchs auch die Zuversicht. Ganz zu schweigen von der Euphorie. Die Fans sind ja dann völlig ausgerastet. Und mir erging es nicht anders“, erinnert sich Poser.

Eher intuitiv die Fans festgehalten

Gleichzeitig gibt sich Poser recht unprätentiös, wenn er über das letzte Motiv des Abends sinniert. Er habe eher intuitiv die Fans festgehalten. Es sei ein Zufall gewesen. Er habe das letzte mögliche Bild des Films nicht bewusst dafür aufgehoben. „In Gänze kann ich das nicht mehr rekonstruieren. Ich stand hinter dem Tor und habe halt die Fans festgehalten, als sie den Platz stürmten. Dass da auch noch die Anzeigetafel zu sehen war, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.“

Nein, die Tragweite des Bildes habe er in jenen Momenten noch nicht erahnen können. Vielmehr sei er beim Entwickeln in seiner heimischen Dunkelkammer darüber erleichtert gewesen, als gesehen habe, dass er sowohl das Tor von Bielau als auch die Fans trotz des Filmrisses noch verewigen konnte.

Ist er stolz auf das Motiv? „Nein, das bin ich nicht, aber ich bin froh, dass es das Bild gibt“, sagt Poser, der nicht ausschließen möchte, dass das Spiel sein Höhepunkt als Sportfotograf war. „Wenn man die Umstände bedenkt, die schlecht Ausgangslage, der unerwartete Sieg, der Filmriss und das bekannte Motiv, kann man durchaus vom Höhepunkt sprechen, zumal es nicht an Legenden rund um das Bild mangelt“, sagt Peter Poser.

Auch 40 Jahre danach noch mulmiges Gefühl

In den vergangenen vier Jahrzehnten wurde Peter Poser immer wieder auf das Bild angesprochen. Zuletzt vom FC Carl Zeiss Jena. Der Verein benötigte es für seinen Jahreskalender 2021, mit dem er an den Europapokal der Pokalsieger 1980/81 erinnern möchte. Doch zur besagten Platzstürmung der Schlachtenbummler gesellen sich dann auch noch weitere Bilder von ihm, schließlich war er bei allen Europacup-Heimspielen mit seiner Kamera zugegen. Er stand am Spielfeldrand, als sich der FC Valencia (2. Runde), AFC Newport County (Viertelfinale) und Benfica Lissabon (Halbfinale) die Ehre gaben. Nur das Finale konnte das Jenaer Urgestein in Sachen Sportfotografie nicht festhalten, da es in Düsseldorf ausgetragen wurde. Im Rheinstadion unterlag der FC Carl Zeiss Jena Dinamo Tiflis mit 1:2.

Ach ja, auch noch 40 Jahre danach würde ihn stets dieses mulmige Gefühl überkommen, wenn er an den Riss des Films am Spielfeldrand am. 1. Oktober 1980 im Ernst-Abbe-Sportfeld denkt.