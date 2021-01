Petition für "Haus des Sports" in Sondershausen

Der Göldner in Sondershausen, der aktuell renoviert wird. So sollen nun auch das Mehrzweckgebäude und die Gaststätte (im Hintergrund) abgerissen werden.

Der Neubau, besser gesagt die Frischzellenkur, des Sportgeländes in Sondershausen “Am Göldner” läuft auf Hochtouren und befindet sich im Zeitplan. Die Bauarbeiten schreiten sehr gut voran. Der Göldner ist die Spielstätte vom Fußball-Thüringenligist Eintracht Sondershausen. Aber auch der Kyffhäuser Kreissportbund hat in den bisherigen Funktionsgebäuden seine Büros und soll auch in Zukunft dort seine Arbeit verrichten.

Das Mehrzweckgebäude samt Gaststätte “Am Göldner” soll nun entgegen den bisherigen Maßnahmen ebenfalls abgerissen werden, was die Traditionalisten sowie die einzelnen Sportvereine auf den Plan ruft. Eine Entscheidungsvorlage innerhalb der Verwaltung soll es gegeben haben, die dieses Vorhaben nun in die Tat umsetzen soll und mit dem viele Beteiligte nicht einverstanden sein werden.

“Neben einem verkleinerten neuen Gebäude, Verzicht auf Sanierung verschiedener Außenanlagen wurde auch der Abriss des bisherigen Mehrzweckgebäudes mit Gaststätte gestrichen - so die Information durch die Vertreter der Stadtverwaltung zur Präsentation der Umbaumaßnehmen am 21. Januar 2020”, heißt es auf der Internetseite von Eintracht Sondershausen, auf der weiterhin steht: “Gerade beim bisherigen Mehrzweckgebäude mit Gaststätte/Saal sehen wir als BSV Eintracht die Chance der Rettung der traditionellen Gaststätte „Am Göldner“ – schließlich haben die „Spielregeln“ (Förderbedingungen) eines solchen Förderprojektes keine Gaststätte in einer notwendigen Größenordnung im Neubau zugelassen.”



Eintracht Sondershausen möchte mit einer Petition, die auf deren Internetseite einsehbar ist, die Vision vom „Haus des Sports“ und der Rettung der Gaststätte am Göldner nach außen tragen. Neben dem Thüringenligisten haben sich bereits weitere Vereine angeschlossen. So unterstützen Hainleite Wanderklub e.V. Sondershausen, der Kreisfußballausschuss Nordthüringen (NTKFA), Empor Sondershausen und der Anglerverein Sondershausen die Petition.