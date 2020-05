Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Petkus-Familie ist die Nummer eins in Thüringen

Der SV Petkus Wutha-Farnroda ist im Thüringer Handball die Nummer eins – wenn es nach der Vereinsgröße geht. Wie aus der jüngsten Statistik des Landessportbundes Thüringen (LSB) hervorgeht, ist der SV Petkus Wutha-Farnroda mit 516 Vereinsangehörigen der mitgliederstärkste Handball-Club des Freistaates. Auf den weiteren Plätzen folgen der Nordhäuser SV (433), der SV Einheit 1875 Worbis (423) und der HBV Jena (370).

Unter dem Dach des Thüringer Handballverbandes (THV) sind insgesamt 9126 Mitglieder in 75 Vereinen registriert. Der Handball konnte als eine von wenigen Sportarten dem allgemeinen Trend des Mitgliederrückganges im Landessportbund Thüringen entgegenwirken und im Vergleich zum Vorjahr Mitglieder hinzugewinnen.

Dass die „Petkus-Familie“ wächst und wächst, darauf ist Vereinsvorsitzender Martin Valley „schon ein bisschen stolz“ – und das zurecht. Wie rasant die Entwicklung ist, macht eine Vergleichszahl deutlich. Im Jahr 2011 hatte SV Petkus gerade mal 105 Mitglieder. In den folgenden Jahren kurbelten die Wutha-Farnrodaer die Nachwuchsarbeit an, wobei Projekte wie die Ballschule oder das Eltern-Kund-Turnen auf eine erfreulich große Resonanz stießen. Die Ideen sind das eine, die Umsetzung das andere, wie Valley betont: „Solche Angebote sind nur möglich, wenn man wie wir viele engagierte Ehrenamtliche im Verein hat.“ Auch eine Bambinigruppe für sportbegeisterte Knirpse der Jahrgänge 2014/ 2015 wurde inzwischen auf die Beine gestellt, die jedoch aufgrund der derzeitigen Corona-Kontaktbeschränkungen noch auf die erste gemeinsame Training warten muss.

Das erste Punktspiel der Saison 2020/2021 wird in der Hörselberghalle nach dem vorläufigen Spielplan am 19. September angepfiffen. Die männliche Jugend C des SV Petkus Wutha-Farnroda empfängt dann die HSG Saalfeld/Könitz, während die in Landesliga aufgestiegenen Männer und die Frauen (als Spielgemeinschaft Erbstromtal-Eisenach) erst am 3. Oktober mit Heimspielen die nächste Serie einläuten.