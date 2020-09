Pferdesport im Ilm-Kreis heißt: Ein perfektes Team bilden

Johanna Liebergeld mit Aragorn mutig auf dem Hindernis-Parcours in Wüllersleben.

Wüllersleben. Reitturnier Natur-Erlebnis-Wiese in Wüllersleben mit hundert kleinen und großen Pferdefreunden.

„Es gibt keinen perfekten Reiter, nur ein perfektes Team“. So steht es auf einem großen Bild an der Wand eines Pferdestalles der Natur-Erlebnis-Wiese von Katarina Liebergeld. Und so war auch das Motto beim Reitturnier, letztes Wochenende, bei dem hundert kleine und große Reiterinnen und Reiter mit ihren Vierbeinern perfekte Teams bildeten. Und wenn das doch nicht klappte, hatte die Reitstallchefin Trost parat: „Schleifen sind schön, aber Spaß zu haben, ist viel wichtiger.“