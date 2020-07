Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker Nordhausen: Pichinot und Blume finden neue Vereine

Ein paar Wochen nach dem Ende der Corona-Sperre hat es zwar gedauert, aber jetzt haben mit Nils Pichinot (30) und Philipp Blume (27) zwei weitere einstige Profis von Wacker Nordhausen nach der Insolvenz neue Vereine gefunden.

Pichinot, der in Mühlhausen lebt, wechselt zum Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel. Der Magdeburger Blume kickt künftig in Berlin beim BFC Dynamo in der vierten Liga.